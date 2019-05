Stiri pe aceeasi tema

- CNN a realizat un clasament al celor mai romantice 15 orase din centrul Europei, in care sunt incluse mai multe asezari din Ungaria, Cehia si Polonia. Americanii se declara uimiti de „vederile pastorale, varfurile montane care taie respiratia si coastele spectaculoase” din regiune, potrivit descopera.ro.Cesky…

- In Uniunea Europeana, in 2016 au fost inregistrate 3.182 de accidente mortale la locul de munca. Asta reprezinta o rata standard de incidența de 2,2 accidente mortale la 100.000 de lucratori, conform Eurostat. Romania ocupa locul al doilea in topul incidentelor la locul de munca, cu o rata de 5,93 accidente…

- Nu mai putin de 1.200 de clase de a IX-a dispar din anul scolar 2019-2020. Cifrele de scolarizare au fost votate ieri in sedinta de Guvern. Vor exista astfel doar 134.600 de locuri pentru clasa a IX-a – invatamant liceal de zi si 60 de mii pentru scoala profesionala, in conditiile in care in acest…

- In perioada 17- 22 martie, patru cadre didactice și cinci elevi de la Școala Gimnaziala Magura au participat la o mobilitate in Polonia, la Rzeszow, in cadrul proiectului Erasmus +, Stop bullying- take a stand and lend a hand. Tema proiectului atinge o problema actuala in societatea contemporana…

- Educația unui copil ȋncepe timpuriu. Da, cu acei “7 ani de acasa” – uneori doar 6, cand se contureaza caracterul, cand ȋncepe formarea principiilor de viața, cand cei mici ȋnvața ce e frumos si ce nu, ce li se permite si ce nu, evident adaptat la felul copilului de a fi. Sunt ȋnvațați direct sau […]…

- Exista livezi cu meri in tot judetul Prahova, chiar si un "Drum al Fructelor", care ar trebui sa atraga turisti. Paradoxal insa, copiii nostri primesc la scoala mere importate din Polonia, mai scumpe decat ale noastre.

- Drumurile spre cele mai indepartate colturi ale Tinutului Padurenilor pornesc de la Castelul Corvinilor, un loc de basm in jurul caruia s-a dezvoltat targul de fier al Hunedoarei. Asezarile din Muntii Poiana Rusca au pastrat vestigii ale industriei miniere, insa pariaza pe turism. Iar oferta lor este…

- In cursul vizitei sale in Polonia saptamana aceasta, secretarul de stat american Mike Pompeo a invitat Polonia "sa adopte o lege care ar permite restituirea bunurilor celor care le-au pierdut in timpul Holocaustului", potrivit afirmatiilor sale publicate pe site-ul Departamentului de Stat. Declaratiile…