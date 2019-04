Stiri pe aceeasi tema

- Castigatorul jackpot-ului de 71 de milioane de lire al loteriei EuroMillions, acordat la sfarsitul saptamanii trecute, este un britanic in varsta de 58 de ani din localitatea Hereford, a anuntat Camelot, operatorul Loteriei Nationale din Marea Britanie, citat miercuri de Press Association. Barbatul…

- Un tablou atribuit pictorului italian Caravaggio, descoperit in urma cu cinci ani intr-un pod, va fi scos la licitatie in data de 27 iunie in orasul francez Toulouse, cand ar putea obtine pana la 150 de milioane de euro (170 de milioane de dolari), potrivit expertilor din domeniul

- O comisie din Parlamentul European și-a dat acceptul pentru a stopa practica orei de vara in Uniunea Europeana in anul 2021, astfel ca masura va fi inaintata plenului pentru vot, potrivit Reuters. Daca va fi adoptata de parlamentari, inițiativa va fi negociata cu statele membre. Ora de vara…

- Primul "11" al FC Barcelona, format din jucatorii care au evoluat cel mai mult in acest sezon, are clauze de reziliere a contractelor in valoare totala de 4,5 miliarde de euro, informeaza marca.com potrivit news.ro.Conducatorii clubului catalan au decis sa "blindeze" contractele fotbalistilor,…

- La trei ani de la momentul in care s-a promis, Parcul Civic ar putea intra in reabilitare. Licitația a ajuns in faza finala, de depunere a contestațiilor. Valoarea investiției este de 6,5 milioane de lei fara TVA (8,1 milioane cu TVA), iar execuția a fost stabilita la șase luni. The post In sfarșit,…

- Fosta logodnica a lui Freddie Mercury, Mary Austin, care locuieste in vila din estul Londrei a cantaretului, a mostenit 50 la suta din averea si din castigurile pe care Freddie le-a acumulat dupa moartea sa, relateaza online ziarul spaniol ABC. Freddie Mercury a descris-o drept "dragostea vietii sale",…

- Astfel, a fost semnat contractul de finanțare prin fonduri europene, in valoare de peste patru milioane de euro, pentru modernizarea centrului urban ... The post O localitate timișeana isi schimba infatisarea, gratie unui proiect in valoare de patru milioane de euro appeared first on Renasterea banateana…

- Ioan Andone (58 de ani) a caștigat 3 titluri de campion și 4 Cupe ale Romaniei ca antrenor. Acum e in conducerea celor de la FC Voluntari și vorbește despre relația cu Gigi Becali. - Ați devenit un fel de consilier al lui Becali? Povestește ca-l sfatuiți uneori.- Ha-ha-ha! Nu consilier, Doamne, ferește!…