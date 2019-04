Stiri pe aceeasi tema

- Gigi Becali nu se dezminte! Cunsoscut pentru faptul ca se baga peste antrenor, latifundiarul din Pipera a comis o gafa de proporții. Recent, in timpul unui meci disputat de echipa sa, “Razboinicul Luminii” a cerut o schimbare, prin intermediul unui SMS, insa a incurcat borcanele. Mesajul a ajuns la…

- La o luna de la divortul de fosta sa sotie, Alina, Vasile Geambazi s-a reorientat rapid si si-a gasit alinarea in bratele altei femei. Fostul patron de la FCSB este acum intr-o relatie cu Andreea Ciungan, care, in trecut, s-a iubit cu milionarul senegalez, Kabirou Mbodje. De altfel, conform cancan.ro,…

- CFR Cluj și FCSB au remizat, 0-0, in play-off-ul Ligii I, iar echipa patronata de Gigi Becali a ratat șansa de a trece pe primul loc in clasament. Nemulțumit de prestația elevilor lui Mihai Teja, latifundiarul din Pipera a anunțat ca pregatește mai multe transferuri.

- "Spunea Teja ca am avut atitudine. Unde? Eu n-am vazut așa ceva. Cum sa caștigi, daca nu ai un corner intr-o repriza? Cum sa poți sa caștigi așa un meci? Au avut ei. Nu poți sa caștigi așa! Daca nu ai un corner, inseamna ca nu joci. Am fost adormiți, fara curaj!", a spus Gigi Becali, potrivit digisport.ro.…

- Imagini inedite cu Gigi Becali. Latifundiarul a fost filmat in timp ce iși mana oile prin Pipera. Cu turma de mioare inaintea lui și doua toiage, Becali dirijeaza atent animalele. Chiar și așa,...

- Gigi Becali va deveni pentru prima data socru. Una dintre cele trei fiice ale sale se marita! Latifundiarul din Pipera a confirmat ca evenimentul va avea loc in luna octombrie si spune ca e fericit ca ginerele lui are 1.85 inaltime :) "Are peste 1.85, asa cum imi place mie. Am o familie, sunt foarte…

- Gigi Becali este cunoscut de toata lumea ca investitor al echipei de fotbal FCSB, insa foarte putini sunt cei care stiu ca acesta a construit o clinica in valoare de cateva milioane de euro. Astfel, latifundiarul din Pipera ar fi investit nu mai putin de 15 milioane de euro intr-un spital modern, destinat…

- Dragoș Nedelcu a primit anul trecut prin intermediul agentului sau, Pietro Chiodi, o hartie potrivit careia poate pleca de la FCSB contra sumei de doua milioane de euro, scrie digisport.ro. Becali a spus ca a fost de acord, dar totul s-a intamplat inaintea calificarii naționalei Romaniei de tineret…