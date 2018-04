Stiri pe aceeasi tema

- Doua noi victorii pentru echipele buzoiene din Liga a 3-a si in etapa a 17-a, reprogramata, care s-a jucat marti dupa-amiaza. Metalul si CSM Rm. Sarat au repetat performanta de sambata trecuta, cand, de asemenea, au inregistrat victorii pe linie si fara sa primeasca vreun gol. Metalul Buzau – Sportul…

- Ziua Jandarmeriei Romane este marcata, in fiecare an, la 3 aprilie. La 3 aprilie 1850, Grigore Alexandru Ghica, domnul Moldovei (1849-1853), a aprobat hotararea Divanului Obstesc, semnand actul de infiintare a jandarmeriei: ''Legiuirea pentru reformarea Corpului slujitorilor in jandarmi'', potrivit…

- Situatie fara precedent, in administatia ploiesteana! TCE Ploiesti a transmis Primariei lista strazilor macinate de gropi, in speranta ca autoritatile locale vor lua masuri. Este pentru prima oara in istoria municipiului cand gropile si starea drumurilor sunt ignorate cu desavarsire. Acest fapt denota…

- Grupul austriac Schweighofer vinde padurile din Romania. Subsidiara Cascade Empire, care detine peste 14.000 de hectare de paduri, și divizia de management forestier, Ocol Silvic Cascade Empire, vor fi cedate companiei suedeze GreenGold Group. Valoarea tranzactiei nu a fost facuta publica, noteaza Digi24.ro…

- Accident rutier pe DN 2 la intersectia catre Racoviteni, impact intre un TIR si un auto. O persoana a ramas incarcerata. La fata locului actioneaza echipaje de politie pentru fluidizarea traficului, se circula alternativ. De asemenea actioneaza o autospeciala pentru descarcerare si ambulanta. UPDATE Din…

- Soferii si-au dat intalnire, pe retelele sociale, la un protest in centrul localitatii aradene Horia, pentru a-si arata nemultumirea fata de starea de degradare in care se afla carosabilul pe DJ 709.O coloana de masini ale protestatarilor, lunga de cativa kilometri, s-a format in trafic,…

- Azi, 23.03.2018, incepand cu ora 15:30, pe autostrada A2, intre Bucuresti si Drajna, se circula controlat sub supravegherea Politiei Rutiere si a reprezentantilor CNAIR S.A. CNAIR precieaza ca reprezentantii CNAIR S.A. actioneaza in permanenta in toate zonele afectate, pentru a asigura desfasurarea…

- Traficul pe Autostrada Soarelui, intre Bucuresti si Drajna, a fost redeschis vineri, la ora 15.30 si se circula controlat sub supravegherea Politiei Rutiere si a reprezentantilor CNAIR S.A, dupa ce autoritatile inchisesera drumul din cauza viscolului puternic.

- Haos in traficul Buzau, din cauza ninsorii. Stratul de peste 20 de centimetri de zapada depus peste noapte pe strazi le-a pus mari probleme atat pietonilor cat mai ales soferilor. Daca in municipiu si pe majoritatea drumurilor publice din judet se circula in conditii de iarna, pe doua drumuri nationale…

- Circulația continua sa fie îngreunata pe patru drumuri naționale din județele Bacau, Buzau și Vâlcea, din cauza inundațiilor. Șoferii sunt sfatuiți sa fie prudenți și sa se informeze, având în vedere ca în multe zone ninge și este polei. Potrivit Centrului Infotrafic,…

- Autoritatile din Maramures au semnat marti contractul de finantare a lucrarii de peste 15 milioane de lei. Constructia podului va scoate total din functiune bacul, ceea ce nu a reusit nici ANAF.

- Intamplare incredibila, marti dupa-amiaza, pe raza judetului Buzau. Un sofer a fost ranit de o bucata de gheata desprinsa de pe remorca unui TIR care circula inaintea sa. Dupa incident, soferul a smucit volanul si a iesit cu masina de pe sosea. Evenimentul rutier s-a produs in apropierea comunei Mihailesti,…

- Iarna pare sa fi luat din nou pe nepregatite autoritatile. DJ188 drumul județean care traverseaza localitatea Bogdan Boda este acoperit cu un strat generos de omat spre disperarea soferilor care au filmat si au trimis imaginile catre eMaramures.ro insotite de intrebarea: Bogdan Voda ora 8, Unde sunt…

- In judetul Buzau, circulatia se desfasoara cu mare dificultate din cauza poleiului. Pe anumite tronsoane de drum, gheata face circulatia imposibila. De aceea, autoritatile au decis sa inchida anumute drumuri. Potrivit primelor informatii, s-a decis inchiderea a doua drumuri, DN 2 B catre Braila si DN…

- Potrivit site-ul AJOFM Buzau, in data de 21 Martie 2018, ora 9, la punctele de lucru ale institutiei din Buzau, Str. Unirii, Bl.11 D-E, parter si Rm. Sarat, Str. Plt. Torcaru, nr. 12 bis, are loc o mini-bursa a locurilor de munca solicitata de societatea AAYLEX. NU se solicita calificare!

- Alerta in județul Buzau. Autoritațile au luat primele masuri pentru protejarea localitaților de inundații. Hidrologii buzoieni au inceput inca de azi-noapte deversarea controlata a apei din lacul de acumulare de la Siriu.

- O firma din județul Vaslui cu activitate in domeniul construcțiilor a fost amendata cu suma de 72.050 de euro de catre Inspecția Muncii din Austria, dupa ce s-a constatat ca desfașoara activitate ilegala pe teritoriul țarii respective. Autoritațile austriece au transmis o informare in acest sens Inspectoratului…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, joi, legea prin care soferii care circula fara rovinieta nu vor putea fi sanctionati in intervalul cuprins de la data savarsirii contraventiei si pana la data comunicarii acesteia, iar amenda se prescrie daca soferul nu e informat timp de 4 luni.

- Centrul Infotrafic anunta ca s-a instituit restrictie de circulatie pentru masinile mai mici de 7,5 tone pe DN 6, intre judetele Giurgiu si Teleorman, din cauza acumularilor de apa pe carosabil. Soferii pot circula in zona pe rute ocolitoare. Centrul Infotrafic anunta, joi seara, ca pe DN6 intre…

- Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) Buzau a transmis luni, rezultatele finale la olimpiada judeteana de Biologie. 6 elevi din judetul Buzau au reusit sa se califice la etapa nationala, ce se va desfasura in perioada 1-6 aprilie in judetul Neamt. Castigatori sunt nume cunoscute pentru rezultatele lor…

- Un eveniment rutier s-a produs luni dupa-amiaza in municipiul Buzau, la intersecția Bd. Mareșal Averescu cu Spiru Haret. Trei autoturisme au foat avariate dupa ce un sofer care ieșea de pe Spiru Haret nu a acordat prioritate masinilor care circulau pe Maresal Averescu. Din fericire, nicio persoana nu…

- Sute de autocamioane s-au adunat, luni, la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II, pe autostrada, coloana depașind zece kilometri. Șoferii au claxonat in semn de protest, nemulțumiți ca așteapta șapte-opt ore controlul documentelor la intrarea in Ungaria. Șoferii de camioane sunt suparați ca au avut…

- Un tanar de 23 de ani din Buzau s-a spanzurat in casa parintilor. Problemele pe care le avea cu firma pe care o detinea l-au impins sa comita gestul dramatic. Tanarul a lasat si un bilet de adio prin care si-a explicat gestul. Tanarul din satul buzoian Scurtesti, cunoscut drept Sebi, a fost gasit spanzurat…

- Pe toate sectoarele de drumuri din judetul Ialomita se circula in conditii de iarna, dupa ce timp de 3 zile ninsorile viscolite au paralizat traficul. Autostrada Soarelui ramane in continuare inchisa.

- UPDATE 2 DN 22 a fost inchis intre Rm. Sarat și limita cu județul Braila. UPDATE 1 Se circula cu dificultate și pe DN 22 Ramnicu Sarat-Braila din cauza viscolului și a vizibilitații scazute. La ieșirea din orașul Ramnicu Sarat, dar și la intersecțiile cu drumurile județene s-au instituit filtre ale…

- Autoritatile judetului au luat decizia, miercuri dimineata, de a inchide doua tronsoane de drum national din sudul judetului, din cauza conditiilor meteo, din cauza viscolului si lipsei de vizibilitate. De la ora 7.30 este inchis DN2 E85, segmentul dintre municipiul Buzau si Urziceni, si DN 2C, de la…

- Viscolul puternic si ninsoarea abundenta creaza probleme in judetul Buzau. Pe anumite tronsoane de drum, vizibilitatea este foarte scazuta, iar pe alocuri s-au format suluri de zapada pe carosabil. Autoritatile sunt in alerta si s-a luat decizia, ca incepand cu ora 7.00, DN2 Euro 85, iesirea catre Ialomita…

- O petiție online intitulata „Inchiderea școlilor in județul Vrancea“ a strans peste 1.100 de semnaturi pana aseara la ora 22.30. „Am creat acesta petitie, știind cat e de greu sa fii elev si sa stai cate 20 de minute la -17 grade asteptand autobuzele, care din cauza gerului circula…

- Circulatia vehiculelor de peste 7,5 tone a fost restrictionata luni pe DN 7, in judetele Arges si Valcea, in judetul Sibiu soferii care se indreapta spre Valea Oltului fiind redirectionati pe DN 1. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Arges, restrictia de tonaj a fost…

- Autoritațile locale de la Lupeni inventariaza spațiile locative disponibile pentru a le inchiria. Este vorba de locuințele care s-au aflat in proprietatea firmei de gospodarire, Universal Edil. Firma din subordinea Consiliului Local este in procedura de lichidare. “Dupa 1990 fostul Fond Locativ…

- Veste extrem de importanta pentru șoferi! Comisia juridica a Senatului a dat raport favorabil, marti, initiativei legislative prin care se propune ca radarele sa se instaleze exlusiv pe autovehiculele care prezinta inscrisuri si insemnele distinctive ale Politiei Rutiere. Reamintim, ca, de-a lungul…

- NEWS ALERT „Big brothereala" pregatita de Politie, la Cluj. "Sistem necrutator". Vor veni amenzile acasa din senin Politia rutiera pregateste un sistem prin care soferii indisciplinati nu vor mai avea scapare. Prin Turcia e în voga. Si de acolo mai la est. Soferii nu trec doar pe culoarea…

- Societatea Conferic SRL Buzau va executa lucrarile de reabilitare și modernizare a drumului județean DJ 205 L, sectorul Vrincioaia-Spinești, firma fiind declarata caștigatoare in urma licitației organizate pe SEAP. Astfel, firma caștigatoare se va ocupa de elaborarea serviciilor de…

- Inspectorii de patrulare verifica șoferii ale carora automobile sunt echipate cu pneuri necorespunzatoare sezonului. Astfel, conducatorii auto care au incalcat legea risca sa fie sancționați contravențional.

- Autoritațile buzoiene s-au gandit sa marcheze intr-un mod de-a dreptul inedit zilele dedicate iubirii. Astfel, incepand de miercuri, la Buzau, culoarea roșie a semafoarelor din municipiu, va lumina sub forma de inimioare. Simbolurile iubirii vor ramane la semafoare pana pe 8 martie, pentru a marca astfel…

- Autoritațile locale anunța investiții importante in infrastructura de drumuri din municipiul Buzau. Intr-un mesaj postat pe Facebook, primarul Constantin Toma vorbește despre semnarea contractului de finanțare pentru cele 43 de strazi de pamant, urmand ca in luna martie sa demareze efectiv lucrarile…

- Cinci oameni mor in medie pe zi pe șoselele din Romania. Este o statistica la care contribuie in mare masura și starea dezastruoasa a drumurilor, considerate mai proaste decat cele din Ghana, Bosnia-Herțegovina sau El Slavador. Unul dintre drumurile morții traverseaza și Buzaul, unde face victime in…

- Accident in lanț in Emirate, produs din cauza ceții. 22 de oameni au fost raniti si 44 de masini au fost distruse. Accidentul s-a produs pe autostrada care face legatura intre Dubai si Abu Dhabi. Soferii au ignorat ceata deasa si au circulat cu viteza, asa ca impactul in lanț a fost inevitabil. Una…

- Cei aproximativ 50 de taximetristi au mers cu masinile de taxi in Piata Consiliul Europei din Timisoara, dupa ce agentii de la Politia Rutiera au pornit controale in mai multe statii de taxi si le-au cerut unor soferi sa ii urmeze in Piata Consiliul Europei, pentru verificarea documentelor, potrivit…

- Denis Alibec a trecut prin mari tragedii de-a lungul anilor. Sora sa a murit cand era mica, iar parinții sportivului au divorțat cand acesta avea doar 6 ani. Denis Alibec, care și-a petrecut vacanța de iarna la schi, este unul dintre cei mai cunoscuți fotbaliști ai momentului. Denis Alibec, care are…

- Autoritațile avertizeaza toți șoferii in legatura cu faptul ca mai multe drumuri naționale importante au fost inchise din cauza condiților meteorologice. Șoferii sunt sfatuiți sa circule cu prudența intrucat ceața poate cauza probleme serioare se vizibilitate.

- Activitatea în Paris este grav perturbata dupa ce Sena s-a revarsat si apele au acoperit întreaga portiune riverana a capitalei franceze. Autoritatile se tem de inundatia secolului.

- Gropile din asfalt in care isi rup masinile soferii care tranziteaza podul de la Maracineni, judetul Buzau, au umplut cu amenzi firma din Pitesti care raspunde de reabilitarea obiectivului. Freyrom S.A. este societatea care a castigat licitatia organizata de Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii…

- Doua puncte de interventie ale pompierilor ar putea aparea, in urmatorii ani, la doua dintre iesirile din Buzau. Ideea apartine edilului municipiului Buzau, Constantin Toma, care considera ca din cauza traficului intens din centrul orasului, acolo unde isi are sediul ISU Buzau, deplasarea autospecialelor…

- Autoritațile municipale din Chișinau informeaza ca în dimineața zilei de astazi, 19 ianuarie, la linie au fost emise 302 troleibuze și 98 de autobuze. Transportul public circula conform programului corespunzator unei zile de lucru. Pe parcursul nopții, Regia „Exdrupo” a…

- Nu se poate spune ca am fost luați prin surprindere, avand in vedere ca ne aflam la jumatatea lunii ianuarie, iar buzoienii nu au vazut iarna aceasta un fulg. Totuși, zapada cazuta azi-noapte a imbracat totul in alb, iar utilajele de deszapezire și-au intrat serios in drepturi. La primele ore ale dimineții,…

- Dupa aproape 80 de ani in care a funcționat fara nicio reparație capitala, cladirea Colegiului Național „Mihai Eminescu” intra in reabilitare. Astfel, cei peste 1.200 de elevi și 100 de dascali care iși desfașoara activitatea in liceul buzoian vor fi mutați temporar intr-o alta cladire din oraș. Consiliul…