Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice (MDRAP) a lansat o noua licitație pentru achiziția de autobuze electrice destinate transportului urban. Licitatia vizeaza cumpararea a 70 de...

- In perioada 13 – 15 mai, intre orele 7.00 și 19.00, echipele Citadin SA vor face reparații, in funcție de condițiile meteorologice, pe tronsonul cuprins intre stradela Moara de Vant (zona Little Texas) și strada Spital Pașcanu al strazii Moara de Vant. Mijloacele de transport public de pe traseele 48,…

- Primaria Capitalei a anuntat, marti, ca a primit o oferta din partea Mercedes – Benz Romania pentru achizitia a 130 de autobuze hibride, contract estimat la 195,5 milioane lei (41,1 milioane euro), fara TVA, potrivit news.ro.Primaria a demarat in luna martie procedura de achizitie pentru atribuirea…

- Compania de distributie Delgaz Grid, parte a grupului E.ON Romania, a instalat la consumatori, prin programe succesive in valoare de aproximativ 127 de milioane de lei, un numar de circa 315.000 de contoare inteligente, cele mai multe in judetele Bacau si Neamt. Mai exact, 73% dintre consumatorii din…

- Cele cinci autobuze electrice aduse marți la Suceava, cumparate din fonduri elvețiene, vor putea fi scoase pe trasee din luna mai, dupa ce vor fi indeplinite formalitațile legale necesare.„Autobuzele se afla la sediul TPL, au numere roșii, nu pot fi utilizate pe trasee, urmeaza procedurile de ...

- In zonele inalte din judetele Suceava si Neamt s-a intors iarna. Pe o parte din drumurile din zona respectiva se circula cu dificultate. Meteorologii au anuntat ca vremea va fi mai rece saptamana aceasta, iar la munte se va inregistrat ninsoare. SURSA FOTO: DRDP Iasi

- Cinci companii au depus oferte la licitatia de autobuze electrice pentru patru orase din Romania. Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice va achizitiona 51 de autobuze electrice pentru orasele Alba Iulia (13), Buzau (9), Ploiesti (9) si Constanta (20). Valoarea totala a contractului…

- Chiar daca autobuzele electrice au ajuns la Cluj, pâna în prezent au parcurs mai multe teste, s-au montat aparatele de ticketing și sistemele de comunicare pentru a putea intra în exploatare. În acest sens primarul Emil Boc a convocat vineri o sedinta extraordinara…