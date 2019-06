Pe strada Poienitei din Ploiesti canalizarea a refulat... petrol!

Stiri pe aceeasi tema

- Joi, 23 mai, APA NOVA Ploiești va intrerupe alimentarea cu apa potabila, intre orele 09.00 – 13.00, pe strada Poieniței, strada General Ion Dragalina (nr. 16, 23, 25, bl. B2) și pe strada Valeni (nr. 144, 146 si 148), in cadrul operațiunii de cuplare a noii conducte de apa de pe strada Poieniței la…

- Imagini de coșmar pe strada Mihail Kogalniceanu la nr.42. Singurul locatar de la aceasta adresa aduna tot felul de mizerii in jurul locuinței sale și nu intreține curtea și gradina din jur fapt ce a permanentizat aici un adevarat focar de șobolani care mișuna evident și pe la curțile vecinilor, spre…

- Ca urmare a lucrarilor la reteaua de canalizare pluviala care se deruleaza in zona Hervil, unde s-a ajuns la etapa finala de asfaltare a suprafetelor afectate de sapaturi, incepand din data de 18 aprilie si pana luni, 22 aprilie, traficul auto pe strada Matei Basarab, intre intersectiile cu strazile…

- Vești proaste pentru șoferii din Timișoara. Reprezentanții municipalitații informeaza ca str. Arieș va fi inchisa circulației, de maine pana miercuri, timp de peste zece ore zilnic. Decizia a fost luata ca urmare a lucrarilor de modernizare care se executa pe aceasta strada, artera fiind inchisa circulației…

- Singurul distribuitor de apa calda și caldura din Capitala a trimis clienților in cutiile poștale scrisori semnate de conducerea companiei de furnizare a caldurii și apei calde, prin care iși cer scuze pentru avariile din cauza carora au avut de suferit cartiere intregi, spunand ca de vina pentru acestea…

- Duminica a fost ziua perfecta pentru un gratar la iarba verde. Dar 150 de ploieșteni, impreuna cu viceprimarul Cristian Ganea, au preferat sa sacrifice aceasta splendida zi pentru a face o fapta civica, plantand peste 1.500 de copaci in Parcul Muncipal Vest. Puieți de ulm, frasin,mesteacan, arțar, salcam…

- In cadrul ultimei ședințe a Consiliului Local Ploiești, Cristian Ganea, viceprimarul municipiului, l-a acuzat pe edilul Adrian Dobre ca a folosit abuziv și in scop electoral antetul Primariei Ploiești intr-o scrisoare catre locuitorii orașului, transmițandu-le informații false:CITEȘTE ȘI: Verdeturile,…

- Mai mulți saci cu gunoaie au fost lasați la doi pași de cladirea Sanepid, pe strada Transilvaniei din Ploiești. Gunoaiele sunt omniprezente in Ploiești, chiar și in zonele in care, teoretic, cei de la Rosal ar trebui sa fie mai atenți. La doi pași de cladirea Sanepid, de pe strada Transilvaniei, chiar…