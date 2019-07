Stiri pe aceeasi tema

- Un prim transport cu componente ale sistemului rusesc de rachete S-400 a fost livrat vineri Turciei, ducand țara mai aproape de posibile sancțiuni din partea Statelor Unite și de un nou conflict cu Washingtonul, scrie Associated Press .

- Clemența incredibila a instanței pentru incendiatorii unui internat de fete din Turcia: 12 oameni au murit in flacari. In total, 12 persoane au fost condamnate la pedepse cuprinse intre sapte luni si 12 ani de inchisoare, a anuntat avocata Evrem Isler. Directorul si responsabili ai internatului au…

- Rusia va face prima livrare a sistemelor de rachete S-400 catre Turcia in luna iulie, au anuntat agentii de presa ruse care au citat societatea rusa pentru export de armament Rosoboronexport, conform unor planuri stabilite anterior, relateaza Reuters.

- Sportiva legitimata la CS Municipal Arad, pregatita de antrenorul Ionel Lazar, a cucerit medalia de bronz la categoria 57 kg, dupa doua reprezentante ale Turciei. La startul categoriei s-au aliniat 12 judoka, printre care si colega de club, Andrada Voica. Reamintim ca Duma este medaliata cu aur la…

- SUA au anuntat vineri ca ii dau Turciei termen pana la sfarsitul lui iulie pentru a renunta la achizitia de sisteme rusesti de aparare antiaeriana S-400, pe care ele le considera incompatibile cu noul lor avion F-35 pe care Ankara vrea de asemenea sa-l

- 'In calitate de banca publica suntem interesati de zona Balcanilor. Republica Moldova are investitii turcesti semnificative. In consecinta, am dori sa relansam negocierile pe acea piata', a declarat marti seara directorul general de la Halkbank, Osman Arslan. In prezent, Halkbank are 43 de sucursale…

- Antalya, in sudul Turciei, este destinatie scaldata de razele soarelui 300 de zile pe an. Adesea recomandata pentru cei care calatoresc cu familia, Antalya si-a dezvoltat de-a lungul timpului ofertele incat acum sa fie potrivita pentru cei in cautare de aventura de asemenea, de relaxare de ce nu

- Curtea Constituționala a decis joi ca autoritațile au incalcat drepturile și libertatea de exprimare a doi jurnaliști atunci cand i-au condamnat la inchisoare dupa tentativa esuata de lovitura de stat din 2016. Potrivit AFP, in decizia instanței se arata ca a fost incalcate dreptul la libertatea de…