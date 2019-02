Stiri pe aceeasi tema

- Liderul grupului Alianței Liberalilor și Democraților pentru Europa (ALDE) din Parlamentul European, Guy Verhofstadt, a declarat, marți, la Strasbourg, ca, momentan, nu se va deplasa in Romania pentru a ajuta ALDE Romania in viitoarea campanie pentru alegerile europene, in condițiile in care nu l-au…

- Astazi, 26 ianuarie 2019, de la ora 11.00, la Colegiul National Andrei Șaguna din Brasov, va avea loc o dezbatere publica despre o Romanie educata. Evenimentul organizat de Europa FM va fi moderat de Teodor Tita. Se va incerca sa se gaseasca raspunsuri la teme importante, precum : cat de repede se poate…

- Peste 1500 de delegați, miniștri de Finanțe, bancheri centrali, bancheri comerciali, oficiali ai marilor banci de investiții, analiști economici dar și reprezentanți ai fondurilor de investiții și-au dat întâlnire marți și miercuri la Viena, unde a avut loc conferința anuala Euromoney. Printre…

- Romania trebuie sa ia in serios recomandarile facute de Comisia de la Venetia si GRECO privind legile justitiei, a declarat la RFI eurodeputatul olandez Hans van Baalen, presedinte al partidului ALDE Europa. Pe de alta parte, el spune ca pe durata președinției Consiliului Uniunii Europene Romania ar…

- “Noi, ca societate, trebuie sa dezbatem! Nu suntem niste papadii in bataia vantului sa ne alunge… Asta este o invitatie de plecat din tara, pentru tineri. Trebuie sa fim atenti cu lucrurile astea! Trebuie sa spunem: e neconstitutional mult din ce scrie acolo! Sa platesti taxe in Romania este o indatorire,…

- Intentia autoritatilor din Romania de a consolida bugetul cu o noua taxa ar trebui sa le reaminteasca bancilor straine prezente in Europa de Est cat de vulnerabile pot fi in aceasta regiune, transmite Bloomberg, citat de Agerpres.

- Financial Times: Romania șocheaza investitorii cu planurile sale de impozitare a bancilor și firmelor din energie ● Les Echos: Cazul Ghosn- dezvaluiri din interiorul investigației Nissan ● Va putea Europa sa supravietuiasca unei slabiri a pozitiei "tarilor mari"? ● L`Echo: In timp ce numarul de migranți…

- Producatorul american de haine Guess a fost amendat cu aproape 40 de milioane de euro de catre Comisia Europeana pentru practicile sale de comerț online in care a vandut articole fashion in Romania și alte țari central și est-europene la prețuri cu 5-10% mai mari decat in state din Europa de Vest, a…