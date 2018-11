Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte Traian Basescu afirma ca rezolutia Parlamentului European si raportul MCV sanctioneaza Romania din cauza unor oameni politici care nu inteleg care sunt regulile in Uniunea Europeana. „Sa nu ne amagim! Rezolutia Parlamentului European din 13.11.2018 nu este impotriva lui Dragnea, Dancila…

- Parlamentul European a votat rezoluția referitoare la statul de drept in Romania, in urma dezbaterile pe aceasta tema pe care le-a organizat in februarie 2017, februarie si octombrie acest an. Rezultatul votului a fost zdrobitor: 473 voturi pentru, 151 impotriva, 40 abțineri. The post Un nou „succes”…

- Parlamentul European (PE) a adoptat azi o rezolutie referitoare la statul de drept in Romania, ca urmare a modificarilor aduse de PSD legilor Justitiei si Codurilor penale. Rezolutia vizeaza direct Guvernul Dancila, nu Romania ca stat membru UE. E o premiera ca un stat care urmeaza sa preia presedintia…

- Europarlamentarul Maria Grapini a catalogat rezoluția impotriva Romaniei adoptata in Parlamentul European ca „o rezoluție a ipocriziei”.„Aceasta rezoluția nu are legatura cu lucrurile din Romania. Daca luam oricare din punctele votate din rezoluție, toate aceste lucruri se regasesc intr-o…

- ”E extrem de neobișnuit ca Parlamentul European sa voteze o rezoluție despre un stat membru care va prelua președinția rotativa a UE. Dar Decizia e a Parlamentului European, poate ieși cu rezoluții, e dreptul lor”, a spus Iohannis marți cand a fost intrebat de reporterul Antene 3 daca va face lobby…

- Europarlamentari romani din grupurile PPE, S&D si ALDE apreciaza, referitor la votul ce va avea loc in Parlamentul European privind statul de drept in Romania, ca scenariul care exclude existenta unei rezolutii in urma dezbaterilor este unul viabil, insa a fost inaintata si ipoteza ca un eventual…

- Europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan a declarat marți, la Bruxelles, ca exista și scenariul sa nu fie adoptata o rezoluție privind situația statului de drept din Romania, precizand ca nu dorește o situație de compromis care sa nu "arate cu degetul responsabilii (de la București) cu incalcarea statului…

- Liviu Dragnea a laudat interventia premierului Dancila in Parlamentul European cu ocazia dezbaterii statului de drept din Romania. "Am primit multe mesaje si m-am simtit mandru ca sunt roman. Am vazut un premier al Romaniei care a mers cu respect, cu demnitate in a reprezenta tara. Ceea ce am cerut…