Pe principiul "cine imparte, parte-si face", PSD si-a triplat subventia de la stat! Cum a fost posibil?

Stiri pe aceeasi tema

- Mai multi politicieni au depus un act normativ care prevede ca pensionarii si famiile cu copii ce au un venit net mai mic de 1.200 lei sa primeasca lunar bonuri pentru alimente in valoare de 500 lei. AJUTOARE DE INCALZIRE 2018-2019. Incepe distribuirea formularelor pentru SUBVENTIA la incalzire…

- Partidele politice au primit, de la stat, subventii de peste 61,7 milioane de lei in luna septembrie in Politic / on 12/10/2018 at 10:06 / Potrivit unui comunicat de presa al Autoritatii Electorale Permanente, pentru luna septembrie a anului 2018, valoarea subventiei rezultate in urma aplicarii algoritmului…

- Senatorul PSD Claudiu Manda a declarat luni ca o discutie privind modificarea Constitutiei ar trebui sa aiba loc, la un moment dat, intre toate partidele politice, in contextul existentei mai multor conflicte de natura constitutionala transate de CCR, scrie Agerpres."Eu cred ca ar trebui discutat,…

- Autoritatea Electorala Permanenta a virat subventii de 1.095.622,62 de lei in contul partidelor politice in prima decada a lunii august, se arata intr-un comunicat transmis luni AGERPRES. Potrivit sursei citate, valoarea subventiilor rezultate in urma aplicarii algoritmului de calcul prevazut…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a pregatit un proiect pentru modificarea legii privind Fondul de Garantare a Asiguratilor (Legea 213/2015). In cazul in care vor fi adoptate, modificarile propuse vor sc...

- Liviu Dragnea, Președintele PSD și al Camerei Deputaților, a declarat ca pensiile se vor recalcula automat pentru fiecare om in parte. ''Se va implementa ușor. Este un proiect de lege pentru modificarea și completarea Legii 263/2010. Toate pensiile vor fi recalculate din Oficiu, romanii nu…

- Un sondaj Avangarde a fost prezentat, astazi, in cadrul unei emisiuni a postului Antema 3, de catre sociologul Marius Pieleanu. Conform Post-ul Sondaj Avangarde, in Dambovița! Ce procente zice Pieleanu ca au partidele politice apare prima data in Gazeta Dambovitei .