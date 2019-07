Stiri pe aceeasi tema

- ”In fiecare vineri in jurul orei 18.30 ne adunam pe plaja. Discutam cu voluntarii si ii punem la curent cu problemele pe care le intimpina oceanele. Apoi ne plimbam impreuna, adunam gunoaiele de pe plaja, iar la final ne strangem intr-un loc si incercam sa fim cat mai vizibili. Toate gunoaiele pe…

- Romania a pierdut semifinala Campionatului European de Tineret contra Germaniei. Romania a condus la pauza cu scorul de 2-1, dar meciul a fost intors in partea a doua. Atingerea semifinalei este, oricum, o performanța istorica pentru selecționata Romaniei, fiind cea mai buna performanța de pana acum.…

- Serialul „Fructul oprit“ a ajuns la final, iar fanii au reactionat, in mediul online, cu privire la deznodamantul din ultimul episod al celui de-al doilea sezon al productiei difuzate de Antena 1.

- Luis Enrique (49 de ani) a șocat fotbalul internațional cu decizia de a-și da demisia din funcția de selecționer al naționalei Spaniei, din cauza unor probleme personale. Antrenorul a trimis un mesaj de mulțumire federației și jurnaliștilor spanioli. „Pentru ca problemele personale m-au impiedicat sa-mi…

- „Actiunea" politistilor in vederea destructurarii retelei din vestul judetului a inceput cu un filaj la o firma de transport din Pascani, de unde traficantii trebuiau sa ridice coletul comandat din Spania. Joi, cand a sosit coletul, politistii de la Antidrog Iasi au filat zona, iar la un moment dat…

- Cele 30 de tone de peste confiscat, marti, in urma actiunii comune a politistilor din Romania, Spania, Italia, Franta si Ungaria erau contaminate cu mercur, fiind braconate in ape unde pescuitul era interzis din cauza gradului de poluare, potrivit ministrului Afacerilor Interne, Carmen Dan.

- Vicky Gibbons a povestit ca fiica sa in varsta de 8 ani, Eve Punter, a lansat mesajul in sticla in noiembrie 2017 de pe plaja din orasul Aberdeen.''Eve m-a tot intrebat daca cineva a trimis un e-mail'', a povestit Gibbons pentru publicatia scotiana The Press and Journal. "A trebuit sa ii…