Pe placul celor mari si mici: cinci dintre cele mai bune destinatii de calatorit cu familia

Stiri pe aceeasi tema

- VACANTA DE PASTE 2018. In conditiile în care Pastele 2018 are loc pe 8 aprilie, vacanta de Paste este programata in perioada 31 martie si 10 aprilie, elevii introducandu-se la scoala miercuri, 11 aprilie.

- Formeaza unul dintre cele mai longevive cupluri de la Hollywood și, recent, Catherine Zeta-Jones, Michael Douglas și cei doi copii ai lor, Dylan și Carys, au mai marcat inca o vacanța de vis. Duminica, actrița in varsta de 48 de ani a impartașit cu prietenii virtuali o fotografie de tip colaj din frumoasa…

- In asteptarea concediului de vara, cei mai multi pasionati de turism se gandesc deja unde sa mearga anul acesta. Pentru nehotarati, TripAdvisor a facut lista celor mai populare destinatii din lume.

- Calatoriile de unul singur sunt considerate una dintre cele mai importante tendinte de calatorie in 2018. Numarul persoanelor care aleg o astfel de experienta pare sa creasca de la an la an. Cautarile de tipul „cele mai bune locuri pentru femeile care calatoresc singure", „cele mai bune tari pentru…

- Calatoriile de unul singur sunt considerate una dintre cele mai importante tendințe de calatorie în 2018. Numarul persoanelor care aleg o astfel de experiența pare sa creasca de la an la an. Cautarile de tipul „cele mai bune locuri pentru femeile care calatoresc singure", „cele…

- Operatorul aerian de stat Tarom introduce zboruri zilnice catre una dintre cele populare destinații europene. Potrivit unui anunț al companiei, începând cu luna aprilie 2018, Tarom introduce zboruri zilnice către Praga, capitala Cehiei. Prețurile pornesc de la 166…

- Vacanta de Paste se apropie cu pasi repezi si majoritatea dintre noi deja ne gandim la concediu. Pentru cei care isi doresc sa petreaca acest timp liber intr-un alt peisaj fata de cel de acasa, ofertele pentru excursii deja au aparut. In topul listei celor mai populare destinatii de vizitat din ultimii…

- Acasa stai cu geaca de iarna și gluga cu puf, iar in vacanța in tricou cu maneca scurta. Oricat ai incerca sa negi, ideea unei saptamani sau doua petrecute in temperaturi primavaratice, departe de contextul de zi cu zi, e de nerefuzat.

- Vești excelente pentru banațenii care și-au propus sa-și petreaca concediul in Turcia sau Grecia, in aceasta vara. Aeroportul Internațional Timișoara anunța ca, pana in prezent, au fost confirmate pentru sezonul estival trei destinații de vacanța: Antalya, Creta și Zakynthos. Potrivit unui comunicat…

- Portarul Gianluigi Buffon si-a anuntat retragerea din reprezentativa Italiei dupa ratarea calificarii la Cupa Mondiala de fotbal, competitie la care spera sa participe pentru a sasea oara in cariera sa. Veteranul de 40 de ani are insa șanse mari sa apere din nou poarta Squadrei Azzurra.Selecționerul…

- Scriitorul si sociologul Stelian Tanase a fost prezent la Oradea pentru o lansare de carte in noua locatie a librariei R&R, si pentru o conferinta in sala mare a Primariei Oradea. Cea dintai a fost prilejuita de cartile „Nocturna cu vampir. Opus1” si „Dinastia”, ambele scoase la…

- La aproape doua luni dupa încheierea sarbatorilor de iarna, gândul vacanței începe sa prinda contur. Sa fie în iunie sau în septembrie? Un oraș aglomerat sau o stațiune liniștita la mare? Variantele încep sa se înmulțeasca pe masura ce îți dai seama…

- Florin Stelian Gheorghe a fost gasit inconstient in curtea casei parintesti din comuna damboviteana Matasaru. Disperate, rudele au sunat la 112, iar sportivul a fost dus de urgenta cu ambulanta la spitalul din Gaesti.In ciuda eforturilor medicilor, sportivul nu a mai putut fi salvat, miercuri…

- Fostul politician tocmai s-a reintors din vacanta cu un bronz de invidiat. Urmand trendul actual, Adrian Nastase, sotia sa, Dana, si cei doi baieti ai lor, Mihnea si Andrei, impreuna cu partenerele lor de viata, au fugit de iarna spre tari mai calde. Cei doi au ajuns in Cuba, unde s-au relaxat pret…

- Claudia Gutulescu a scris pe pagina personala de Facebook despre diferențele majore de trai dintre Romania și Anglia și mai ales despre prețurile mai mari intalnite pe plaiurile natale. „In scurta mea vacanta in Romania, care doar ce s-a incheiat, am iesit din casa de maxim patru-cinci…

- Ținutele la Premiile BAFTA 2018. Participanții la Premiile BAFTA din acest an au fost incurajați sa poarte negru in sprijinul inițiativei ”Time’s Up”, care se opune harțuirii, asaltului și agresarii femeilor. Multe dintre celebritați care au participat la Gala BAFTA 2018, inclusiv Angelina Jolie și…

- Tu stii ce vei purta la nunta ta? Furnizori din toata Transilvania, prezenți la WeddFest 2018. Viitorii miri sunt așteptați la WeddFest 2018, unde peste 100 de furnizori din toata Transilvania le-au pregatit cele mai frumoase și tentante oferte! În acest an, târgul desfașurat la Sala…

- BERBEC Unui Berbec ii place sa primeasca mesaje inspirate si motivationale dimineata. Indiferent cat de lingusitoare ai fi, el vrea sa stie ca tu crezi ca munca lui e grea. Poate fi un citat motivational sau un simplu mesaj: Poti face asta!, pentru a-i arata ca poate realiza tot ce-si propune.…

- Daca in timpul zilei nu am respectat orarul celorlalte mese, cu siguranta vom fi tentati sa punem pe masa tot ce gasim prin camara sau prin frigider. Si, desigur, sa radem tot din farfurii.

- Anamaria Gudu, noua vedeta Antena 1. Telespectatorii o pot urmari pe Anamaria la pupitrul de știri sambata și duminica, in jurnalul orei 13:00, respectiv 16:00. Noul pas in cariera al jurnalistei este o provocare pe care a intampinat-o cu mult entuziasm și incredere, fiind in același timp și extrem…

- Jurnalistul Bilal Abdul Kareem a postat pe Twitter un mesaj video din Siria in care transmite cateva cuvinte pentru cetațenii ruși, in special pentru familia pilotului Roman Filipov – al carui avion ​Su-25 a fost doborat in Siria pe 3 februarie. Jurnalistul face apel la toți prietenii victimelor razboiului,…

- Dupa vacanța de iarna, președintele Klaus Iohannis a plecat iar in concediu! Seful statului a fost dat de gol. Absent din viata publica de cateva zile, Iohannis s-ar afla in vacanta, in statiunea iberica Tenerife. Anuntul a fost facut pe facebook de o romanca stabilita in Spania.Citește și:…

- Biblioteca Judeteana "Alexandru si Aristia Aman" da startul inscrierilor in cadrul proiectului "Invatam la biblioteca". Asemeni programelor "Carticica pentru prichindei si copii mai maricei", respectiv "Biblioteca din Vacanta", proiecte cu multiple editii desfasurate pana in prezent, "Invatam la biblioteca"…

- Ingvar Kamprad, fondatorul Ikea, se afla pe locul 8 în topul celor mai bogați oameni din lume, potrivit indexului miliardarilor realizat de Bloomberg. Kamprad a murit sâmbata, la vârsta de 91 de ani, și a lasat în urma o avere estimata la 58,7 miliarde de dolari. Banii…

- vezi prezentarea Un nou an inseamna noi aventuri, noi calatorii, noi locuri pe care sa le descoperim. Daca pe lista ta cu rezolutii pentru anul 2018 se afla si o vacanta de neuitat, atunci este timpul sa incepi pregatirile. 14 14 0 14 0 0

- Consiliul Național al Audiovizualului a somat public TVR 1 dupa o emisiune in care s-a discutat despre familia traditionala si cea “moderna”. Consiliul Național al Audiovizualului a analizat rapoartele de monitorizare intocmite de direcția de specialitate ca urmare a reclamațiilor primite și a decis…

- O femeie de 35 de ani din Constanța a murit la scurt timp dupa ce a nascut la o maternitate privata din oraș. Dupa o hemoragie puternica a fost transferata de urgența la Spitalul Judetean Constanta. A fost supusa unei operatii dar nu a mai rezistat. Inima i s-a oprit de 4 ori.

- Dupa o saptamana in paradis alaturi de mama sa, Justin Bieber s-a intors cu forțe proaspete in Los Angeles. Dupa ce mama Selenei Gomez s-a simțit destul de tensionata cu privire la impacarea fiicei sale cu superstarul, se pare ca nici din partea mamei lui Justin lucrurile nu stau prea bine. Deși aceasta…

- Gabriel Rus, tanarul din Tarlisua, care in toamna anului trecut a provocat un accident grav de circulatie, soldat cu decesul unui taximetrist din Coldau – Claudiu Zegrean – si ranirea altor trei persoane, a fost trimis in judecata, pe 19 ianuarie, de procurorii de la Parchetul de pe langa Judecatoria…

- Adevarul despre moartea lui Corneliu Vadim Tudor! Putea fi salvat Tribunul? Cel putin asta sustine academicianul Mircea Ifrim. Potrivit acestuia, Corneliu Vadim Tudor suferea de diabet, dar s-a incapațanat sa nu țina tratamentul specific acestei boli.

- Daca vrei sa te distrezi și sa te relaxezi in cele mai frumoase locuri din Europa in vacanța de Paști, de 1 Mai sau in concediul de vara, ar fi bine sa-ți alegi destinația turistica și sa-ți iei pachetul de vacanța in aceasta perioada. Cazarea și biletele la avion sunt mai ieftine acum. Iata cu ce oferte…

- In familia Madalinei Manole nu e inca loc de liniste. Cel mai nou eveniment, care a dat nastere la opinii diferite, este concertul de pe 3 martie, de la Sala Palatului, unde “Fata cu parul de foc” va fi omagiata. Se pare ca sotul Madalinei, Petru Mircea, dezaproba evenimentul, in timp ce fratele ei,…

- Dan Gurney, unul dintre cei mai buni piloți de Formula 1, a murit la vârsta de 86 de ani. Gurney este al doilea cel mai de succes pilot american de formula 1 din istorie, dupa Mario Andretti. De-a lungul carierei sale, Gurney s-a impus în toate campionatele importante,…

- Horoscop saptamanal, 15-21 ianuarie 2018. Ți-am pregatit horoscopul saptamanal pentru perioada 15-21 ianuarie 2018, ca sa știi cum va fi saptamana viitoare in plan personal, dar și in cariera. Astrele iți dezvaluie previziunile pentru urmatoarea perioada și iți arata ce te așteapta in cariera, dragoste,…

- O POVESTE CU FINAL FERICIT… Cristian Tudor, tanarul abandonat de parintii biologici la nastere, care a lansat, pe 6 septembrie 2016, un apel prin intermediul ziarului Vremea Noua, precum si pe pagina de Facebook „The Never Forgotten Romanian Children – Copiii niciodata uitati ai Romaniei” pentru a-si…

- Peter Sutherland, un irlandez numit parintele globalizarii, care a creat celebrul program pentru studenti Erasmus, a decedat ieri, la varsta de 71 de ani, potrivit FInancial Times. Proiectul pentru care este cel mai mandru, spunea acesta in 2016, a fost programul Erasmus, de schimb…

- Actrita ingroasa randurile vedetelor care si-au inceput anul cu o doza consistenta de soare. Uite cum arata concediul ei cu familia. A lasat vremea mohorata din Romania si a zburat spre Emiratele Arabe Unite in cautarea soarelui si a marii. Tily Niculae, impreuna cu sotul si fiica sa, este de aproape…

- Din vara lui 2017, Aeroportul Internațional Timișoara are la dispoziție mai multe destinații de vacanța care ii poate duce pe locuitorii zonei de vest catre Marea Neagra, Marea Ionica, Marea Egee sau Marea Mediterana. Mai exact, din iunie 2017 putem ajunge cu avionul spre destinații de vacanța ca: Antalya,…

- O insula uimitoare din arhipelagul Okinawa, Japonia, ocupa primul loc in topul celor mai populare destinatii de vacanta recomandate de TripAdvisor pentru anul 2018. Desi necunoscuta pentru majoritatea turistilor, aceasta a fost catalogata ca noul Bali sau Hawaii.

- Papa Francisc și-a exprimat regretul ca familia este azi vazuta, în Occident, ca o &"instituție depașita&" și a pledat pentru &"uniunea sfânta dintre un barbat și o femeie&", cu prilejul discursului

- Sfaturi pentru turiști: Seteaza prioritatile, descopera colturi de lume sau de tara pe care nu le-ai mai vazut si lasa-te surprins de noile perspective care iti ies in cale. Defineste obstacolele, gandeste-te o clipa la cati bani ai nevoie pentru calatoria ta si la cum poti sa-i obtii.…

- Vacanța de vara 2018. Nici nu s-a terminat bine vacanța de iarna, ca te gandești deja la cea de vara. Ei bine, in 2018, specialiștii din turism au și cateva sfaturi pentru o vacanța reușita, in 2018. Mai precis, noua. Stabilirea prioritatilor si a bugetului de care ai nevoie, dar si studierea atenta…

- CHIȘINAU, 3 ian — Sputnik. Perioada în care Ivan Bodiu a administrat Republica Sovietica Socialista Moldoveneasca este incontestabil una de prosperitate economica și de dezvoltare fara precedent a capacitaților industriale, agricole și de infrastructura în țara noastra. Pentru…

- Peste 167.000 de turisti romani au ajuns in statiunile din tara de Revelion, cu 5,5% mai mult decat in anul precedent. Acestia au cheltuit aproape 37 de milioane de euro, in crestere cu 11% fata de Revelionul anterior, potrivit Federatiei Patronatelor din Turismul Romanesc, in timp ce tarifele percepute…

- Mirela Vaida petrece o vacanta de vis in Austria alaturi de familia ei. Prezentatoarea TV s-a pozat in bratele sotului ei, acesta fiind pe schiuri. Vaida traieste momente minunate alaturi de familia ei, la altitudine.

- O familie din Orhei și-a compensat 40% din bani, pentru un serviciu turistic prestat neconform de catre o agenție de turism, susține Agenția pentru Protecția Consumatorului și Protecția Pieței. Familia a procurat o foaie turistica pentru un sejur in Turcia. Ajunși la fața locului, aceștia și-au dat…

- O familie din Zimbabwe este blocata de doua luni pe un aeroport din Bangkok. Acest caz a devenit viral in intreaga lume, dupa ce patru adulți impreuna cu patru copii nu se mai pot intoarce acasa. Acest caz i-a impresionat pe thaliandezi in perioada sarbatorilor, insa nu exista soluții pentru a ii…

- Andi Moisescu si sotia lui, Olivia Steer, alaturi de cei doi copii ai lor, au gasit locul ideal unde sa-si petreaca Sarbatorile de Iarna! Cei patru se afla la Dubai, unde petrec in fiecare zi.

- Pepe si-a luat cele trei comori si a plecat departe de Bucuresti pentru a-si petrece vacanta de Revelion. La scurt timp dupa ce au ajuns la destinatia de poveste, atat artistul, cat si frumoasa lui sotie au dezvaluit cum se distreaza. Unii dintre fanii cuplului au fost atenti atat felul in care s-au…