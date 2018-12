Stiri pe aceeasi tema

- In Monitorul Oficial a fost publicata astazi decizia prin care presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, si a delegat atributiile vicepresedintelui Camerei Florin Iordache. Potrivit documentului delegarea atributiilor va fi in vigoare in luna ianuarie 2019. ...

- Liderul PSD Liviu Dragnea și-a delegat atribuțiile de președinte al Camerei Deputaților, pe intreaga perioada a lunii ianuarie.„Pe perioada vacanței parlamentare din luna ianuarie 2019, atribuțiile președintelui Camerei Deputaților vor fi exercitate de domnul deputat Florin Iordache, vicepreședinte…

- Senatul a adoptat in sedinta plenului de miercuri proiectul de lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante pe perioada vacantei parlamentare din ianuarie 2019, informeaza Agerpres.Senatul a aprobat opt domenii care nu fac obiectul legilor organice in care Guvernul va putea emite…

- Deputatii PMP, USR, PNL i-au solicitat, miercuri, in plen, vicepresedintelui Camerei Deputatilor, Florin Iordache, sa-si dea demisia din functie si sa predea conducerea sedintei, in timp ce Iordache a facut public documentul prin care Liviu Dragnea i-a delegat atributiile de presedinte al Camerei.…

- Camera Deputaților a sesizat, luni, Curtea Constituționala cu privire la existența unui conflict intre Ministerul Public și Parlament, legat de protocolul SRI-Parchetul General din anul 2016, anunța Mediafax.Potrivit surselor citate, sesizarea la CCR a fost semnata de vicepreședintele Camerei…

- „In data de 8 octombrie 2018, atributiile presedintelui Camerei Deputatilor vor fi exercitate de domnul deputat Florin Iordache, vicepresedinte al Camerei Deputatilor”, arata decizia publicata, luni, in Monitorul Oficial. Mutarea are loc in contextul in care presedintele Camerei Deputatilor ar fi…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, si-a delegat atributiile, pentru data de 8 octombrie, vicepresedintelui forului legislativ deputatul Florin Iordache, potrivit unei decizii aparute in Monitorul...

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, si-a delegat atributiile lui Florin Iordache, potrivit unor surse citate de Realitatea TV. Decizia a fost publicata deja în Monitorul Oficial.