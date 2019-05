Pe patru benzi spre Sânandrei! Se elaborează documentația care precede execuția lucrărilor Șoseaua spre Sanandrei, de la Drumul Național 69, va fi largita la patru benzi. Reprezentanții Consiliului Județean Timiș au contractat prin licitație realizarea studiului de fezabilitate și cea pentru exproprierea terenurilor. Este vorba despre largirea la patru benzi a drumului județean 692, dintre DN69 și Sanandrei. „Creștem capacitatea drumului, viteza de deplasare, cat și siguranța ... The post Pe patru benzi spre Sanandrei! Se elaboreaza documentația care precede execuția lucrarilor appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

Sursa articol: debanat.ro

