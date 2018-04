Stiri pe aceeasi tema

- Firmele de catering din Resita si-au adaptat meniul pentru sarbatorile de Paste. Administratorii au anuntat ca ofera deja ciorbe si friptura de miel, fata de meniul obisnuit, astfel ca livrarea va fi insotita chiar si de cateva oua rosii. Fara doar si poate, cea mai serioasa si consistenta oferta vine…

- Deputatii au dezbatut, marti, in plen, motiunea simpla impotriva ministrului Culturii, George Ivascu, initiata de PNL, care constata „situatia grava in care se afla domeniul cultural romanesc cu doar cateva luni inainte de celebrarea Centenarului Marii Uniri de la 1918”. In replica, George Ivascu a…

- Doi piloti de avioane de pasageri au observat un obiect misterios care se afla la o altitudine de 12.000 de metri deasupra sudului Arizonei, iar FDA (Federal Aviation Administration) nu poate oferi o explicatie asupra naturii obiectului.

- Rusia a trimis pentru prima data dupa sfarsitul Razboiului Rece, in contextul amplificarii tensiunilor cu Occidentul, avioane militare in zona Polului Nord, deasupra Americii de Nord, unde Fortele Navale SUA efectueaza exercitii.

- Un avion al companiei germane Germania care iesea cu spatele din locul in care era parcat s-a izbit miercuri de un avion al companiei israeliene El-Al, fara sa provoace raniti, au indicat surse aeroportuare, citate de AFP.

- Sute de oameni de pe o strada din Cluj-Napoca sunt rupți de civilizație. Strada lor nu are asfalt, nici canalizare, deși se afla la aproximativ de 10 minute de centrul orașului. De ani buni de zile autoritațile locale promit infrastructura, dar oamenii s-au saturat sa aștepte. Mașinile locatarilor se…

- "De ieri (luni - n.r.) am inceput lucrarile de reparatii stabilite de comun acord cu consultantul. In zonele cu exces de bitum frezam si punem din nou asfalt", au declarat marti pentru Economica.net reprezentanti ai constructorului. In paralel cu lucrarile de reparatii, firma constructoare deruleaza…

- Miliarde de bucați de plastic, 80.000 de tone de deșeuri: imensul depozit de gunoi care plutește in Pacific este mult mai mare decat se credea, avand o suprafața de trei ori mai mare decat Franța, potrivit unui studiu publicat joi și citat de AFP. In condițiile in care producția de plastic…

- La Arad primele tramvaie trase de cai, 19 la numar, au fost puse in circulație pe trei linii in anul 1869. Un eveniment care nu face altceva decat sa lase loc de mandrie Aradului. Ne-am decis ca acum, in 2018, sa facem o vizita prin atelierele și halele companiei care se ocupa azi de tramvaiele din…

- China construieste in prezent un tunel aerodinamic de mare putere, informeaza media de stat, acesta fiind destinat conceperii de avioane si de rachete care sa poata zbura cu peste 12.000 km/h, respectiv de zece ori viteza sunetului, relateaza AFP. Tunelul de vant va permite ca prototipurile…

- Cum in Bucuresti ninge de ore bune, traficul aerian – asemeni celui rutier si feroviar – se desfasoara in conditii de iarna – pe ambele aeroporturi ce deservesc Capitala – Henri Coanda si Baneasa – Aurel Vlaicu. Informatiile despre situatia traficului aerian facute publice marti dimineata indica faptul…

- In urma sesizarilor facute de soferii care tranziteaza zona de centura de pe DC 74, din comuna Scheia, care in urma nemultumirilor legate de starea dezastruoasa a podului de peste paraul Scheia au montat o pancarta in care atentionau aspra modului in care a fost renovat podul, conducerea primariei ...

- Dupa ce o tanara din Fagaraș a picat examenul auto, pentru ca nu a acordat prioritate unui porumbel, un nou caz rutier extrem de bizar a aparut. Un barbat a fost amendat de poliție, pentru ca a „stricat” o groapa in asfalt.

- Cea mai ușoara bicicleta de lemn din lume, realizata in județul Arad. Cantarește 2.924 de grame, este funcționala și este opera inginerului mecanic Dan Sobol. Bicicleta din lemn este realizata din peste 1.500 de bucați din lemn. Dan Sobol a povestit ca realizarea celei mai ușoare biciclete de lemn din…

- Sediul Primariei Ramnicu Sarat, cladire veche de peste 100 de ani, s-a degradat vizibil iar bucați de tencuiala au inceput sa se desprinda din pereți. Accesul pe intrarea principala a fost blocat, temporar, pana cand angajații ADP au indepartat pericolul. Autoritațile spun ca trebuie urgentate lucrarile…

- Primarul va trebui sa plateasca 580 lei. Primarul Timișoarei a fost amendat de polițiști dupa ce chiar el a cerut sa fie sancționat. "IMI CER SCUZE DE LA TOATE PERSOANELE CU DIZABILITAȚI LOCOMOTORII ȘI LE ASIGUR ȘI ASIGUR PE TOATA LUMEA CA AM FACUT-O TOTAL NEINTENȚIONAT! Astazi am fost…

- Dupa ce cateva zile de iarnaa, timp in care au fost folosite cantitati record de materiale antiderapante, in Pitesti se inregistreaza si un record la… numarul de gropi aparute in asfalt. Viceprimnarul Sorin Apostoliceanu a anuntat ca tot personalul dispobibil e pe strada, incercand sa repare, temporar,…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a anuntat recent ca Romania doreste sa completeze escadrila de F16 Fighting Falcon cu inca patru aeronave si are in proiectie achizitionarea a inca 36 de astfel de aparate de zbor. Cum la aceasta ora Fortele Aeriene Romane au in dotare 12 astfel de aparate,…

- Furturile care ar fi dus la prabusirea unui apartament de la etajul I al unui bloc de locuinte sociale din Lupeni au continuat si dupa ce acesta a fost evacuat. Oamenii inceput sa fure caramizi din peretii cladirii pentru care autoritatile locale anunta reabilitarea.

- Conform Codului Rutier, pentru a fi condus pe drumurile publice, orice autovehicul trebuie dotat cu trusa medicala. Mulți dintre șoferi nu știu insa ce trebuie sa conțina acea. Pe langa cele doua triunghiuri reflectorizante si un stingator de incendiu, fiecare mașina trebuie echipata cu trusa…

- Acordul din aceasta saptamana va fi pentru doua avioane, in valoare de 3,9 miliarde de dolari, suma incluzand si echipamentele speciale, cum ar fi o sala alocata comunicatiilor si spatii mari pentru bucatarie, precum si modificari structurale pentru protejarea si adapostirea celor aflati la bord…

- Mai multe curse aeriene de pe Aeroportul Ciampino, Roma, decoleaza cu zeci de minute intarziere spre Romania, din cauza vremii nefavorabile. Este pentru prima data, in ultimii sase ani, cand ninge la Roma.

- Sub pretextul ca vrea sa dezvolte comunitatile locale, senatorul PSD Emanoil Savin, fost primar al Busteniului, a promovat un proiect de lege care va distruge padurile virgine si ariile protejate. USR si ONG-urile pentru protectia mediului incearca sa blocheze legea care a trecut deja de Senat.

- Un utilizator de Twitter din Siria a postat pe rețea un video care consemneaza prezenta catorva aeronave militare rusesti la baza aeriana de la Hmeymim, menționand ca printre aparate se afla si doua avioane de lupta „invizibile“ din a cincea generație – Su-57. Potrivit utilizatorului care a oferit informatia,…

- Gestul barbatului din Stanesti care a iesit la pescuit in gropile din asfalt nu a ramas fara ecou. Autoritatile judetene au anuntat ca drumul va fi reabilitat chiar in acest an. „Fondurile necesare estimate la suma de 2.589.524 lei...

- Nici loviturile aeriene de luni, nici tirul de racheta de duminica seara nu au facut victime. Inainte de aceasta, ostilitati au avut loc pe parcursul intregului sfarsit de saptamana. Fortele terestre israeliene au ucis doi tineri palestinieni in timpul unui schimb de focuri la frontiera…

- Indonezia a semnat un contract pentru achizitionarea a 11 avioane de vanatoare Sukhoi Su-35 din Rusia in valoare de 1,14 miliard de dolari, a anuntat sambata un purtator de cuvant al Ministerului indonezian a Apararii, citat de AFP.Doua dintre aparate vor fi livrate in august 2018, alte sase…

- Panica la bordul unui avion care zbura deasupra Oceanului Pacific. Bucati din motor s-au desprins chiar in timpul zborului, cu jumatate de ora inainte de aterizare. Unul dintre pasageri a filmat incidentul si a postat clipul pe o retea de socializare.

- UPS (NYSE:UPS) a comandat 14 aeronave cargo Boeing 747-8 și patru noi avioane Boeing 767, cu scopul de a-și mari capacitatea de transport datorita creșterii cererii de servicii aeriene. Noile aeronave vor completa flota existenta și nici o aeronava nu va fi inlocuita. Aeronavele vor fi livrate in regim…

- Compania SpaceX a inregistrat, marti, un succes istoric, dupa ce a reusit sa lanseze racheta Falcon Heavy, considerata cea mai puternica din lume, la bordul careia se afla un automobil ce ii apartine directorului Elon Musk.

- Premierul rus Dmitri Medvedev a aprobat desfașurarea de avioane rusești in Arhipelagul Kurilelor, deasupra unei salbe de insule disputate de Rusia și Japonia de la sfarșitul celui de-al Doilea Razboi Mondial, scrie digi24.ro.

- Un flashmob cu avioane din hartie este anuntat pentru miercuri, in fata Ministerului Finantelor Publice, fata de declaratia 600. Protestatarii ar urma sa faca avioane din hartie, apoi sa le lanseze catre institutie.

- Un hoț a furat într-o singura noapte aproximativ 800 de metri de asfalt de pe un drum din China pentru a-l vinde, conform unor informații publicate în presa chineza. Locuitorii din localitatea Sankeshu din provincia Jiangsu au fost cei care au telefonat la poliție pentru a semnala…

- Avioane turcesti au atacat 19 pozitii ale Partidului Muncitorilor din Kurdistan (PKK) in nordul Irakului, omorand 49 de militanti, au anuntat joi fortele armate ale Turciei, relateaza agentia Reuters.

- George Ivascu s-a nascut pe 15 februarie 1968, in Bucuresti, a absolvit cursurile Institutului de Arta Teatrala si Cinematografica in 1993, la clasa lui Gelu Colceag, si a jucat apoi pe scenele celor mai importante teatre din Capitala si din tara. In 1993, a fost angajat la Teatrul de Comedie,…

- Constructorul francez de avioane a anuntat ieri ca a semnat cu compania Emirates un acord in vederea unei livrari de 20 de aparate A 380, cu optiunea a inca 16 avioane de acest tip, pentru o suma totala de 16 miliarde de dolari (13 miliarde de euro), pret de catalog. Compania Emirates, de departe cel…

- S-a intamplat joi, 18 ianuarie, in jurul orei 14:00. Barbatul ne-a spus ca ornamentele desprinse au cazut in spatele lui, altele au trecut prin copertina unei terase. O secunda mai devreme și ornamentele puteau sa-l raneasca grav și chiar sa-l omoare. Barbatul ne-a povestit ca a trimis o sesizare…

- Vesti bune pentru admiratorii Oanei Zavoranu! Diva i-a anuntat pe retelele de socializare ca a mai facut o comanda speciala a parfumului „June 16”, lansat de vedeta la sfarsitul anului 2017. Fericita de succesul nebun de care se bucura primul parfum lansat de Oana Zavoranu, diva a mai comandat special…

- Presedintele Trump a produs un val de senzatie in cadrul unei conferinte de presa, desfasurata cu ocazia vizitei prim-ministrului norvegian Erna Solberg, atunci cand a afirmat ca Statele Unite au vandut Norvegiei avioane de vanatoare F-52.

- Un salas s-a facut scrum marti la Farliug, iar bunuri in valoare de zeci de mii de lei au fost distruse intr-un incendiu. Pompierii resiteni au anuntat ca au trimis la imobilul aflat la iesirea din Farliug spre Dezesti, doua autospeciale. “In momentul in care au ajuns echipajele, incendiul se manifesta…

- Doua avioane s-au ciocnit pe Aeroportul Pearson din Toronto, Canada. Pasagerii și echipajul au fost evacuați nevatamați. Conform sursei citate, o aeronava avand 168 de pasageri plus 6 membri ai echipajului, care tocmai aterizase venind de la Cancun, Mexic, si se pregatea sa debarce pasagerii,…

