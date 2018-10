Stiri pe aceeasi tema

- Tudorel Toader, ministrul Justiției, a anunțat de ieri ca membrii Comisiei de la Venetia au fost de acord cu OUG pentru Legile justitiei si ca joi va trimite draftul la CSM pentru aviz, urmand ca, saptamana viitoare, sa fie adoptata ordonanta. Despre acest subiect i-a informat pe liderii coaliției…

- Discutiile de joi de la Cotroceni, intre doi consilieri ai presedintelui Klaus Iohannis si doi ministri desemnati de premierul Viorica Dancila, au reprezentat o lipsa de respect a presedintelui fata de membrii Guvernului, in conditiile in care nu s-a stiut de la inceput ca presedintele nu va participa…

- Ziare.com, citand surse politice, anunța ca se pregatesc modificari in Guvern astfel incat sa poata fi adoptata Ordonanța de Urgența privind amnistia și grațierea. Potrivit portalului de știri, Nicolicea ar urma sa devina secretar general al Guvernului. Ziare.com, citand surse politice, anunța ca Liviu…

- Omul de afaceri Sorin Strutinsky a declarat, pentru MEDIAFAX, ca o eventuala ordonanța de urgența pentru revizuirea sentințelor date pe protocoale sau interceptari ilegale, pe care o va propune ministrul Justiției, trebuie sa fie clara și sa prezinte și o soluție privind declasificarea datelor SRI.„Nu-mi…

- In sedinta Executivului de marti, a fost aprobata Ordonanta de Urgenta a Guvernului privind achizitia centralizata de elicoptere si simulatoare de zbor apartinand Ministerului Afacerilor Interne, pentru gestionarea situatiilor de urgenta.

- Guvernul a publicat ordinea de zi a ședinței de guvern de miercuri. Ordonanța de Urgența privind mediul, pe care șeful Senatului a spus ca executivul urmeaza sa o adopte nu figureaza pe lista. Guvernul are posibilitatea de a introduce noi proiecte și dupa inceperea ședinței. UPDATE 14:26 Premierul a…

- Guvernul a publicat ordinea de zi a ședinței de guvern de miercuri. Ordonanța de Urgența privind mediul, pe care șeful Senatului a spus ca executivul urmeaza sa o adopte nu figureaza pe lista. Guvernul are posibilitatea de a introduce noi proiecte și dupa inceperea ședinței. Guvernul a publicat lista…

- Mai multi protestatari au adus, marti dimineata, un banner imens in Piata Victoriei, chiar in ziua sedintei de Guvern in care ar putea fi data ordonanta de urgenta pentru amnistie si gratiere. "Trezeste-te si iesi in strada! Dictatura s-a instaurat intotdeauna prin lege!", scrie pe bannerul care se…