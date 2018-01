Stiri pe aceeasi tema

- Florin Salam si Roxana Dobre au dat uitarii scandalul dintre ei, chiar in prima zi a anului si acum au plecat la munte. Cei doi indragostiti s-au fotografiat impreuna si par mai fericiti ca niciodata.

- Liderul interlop Lica Vancica, cunoscut pentru averea sa fabuloasa, dar și pentru relația extraconjugala a fiului sau cu Roxana Dobre, actuala nevasta a lui Florin Salam, a suferit teribil in spatele gratiilor. Ba mai mult, acesta s-a ales in pușcarie și cu o porecla nedorita.

- Florin Salam si Roxana Dobre au lasat neintelegerile in spate si par mai fericiti ca nicodata. Manelistul vrea chiar sa o recucereasca pe frumoasa bruneta, asa ca ii ofera sejururi scumpe la munte.

- Florin Salam si Roxana Dobre au pus capat neintelegerilor dintre ei, iar manelistul este hotarat sa o recucereasca pe frumoasa bruneta. Dupa marea impacare, artistul si-a luat iubita si a plecat din Bucuresti.

- Impacarea inceputului de an, cea dintre Florin Salam și Roxana Dobre, care a avut loc intr-un restaurant din Brașov a fost marcata așa cum se cuvine de celebrul manelist, de-a lungul intregii nopți de Revelion.

- Anul Marii Reconcilieri. Așa ar putea fi descris 2017 in politica buzoiana, dupa ce apele s-au liniștit in principalul partid de guvernamant, iar actorii politici care decid soarta județului au ințeles miza prezenței lor in funcțiile cheie ale aparatului de stat. Spre [...] citește mai mult Post-ul…

- Ultima perioada din viata artistului a fost una extrem de agitata. Ziarele au scris, paparazzi au stat cu ochii pe el si pe Roxana Dobre, dupa ce un zvon potrivit caruia cei doi s-au despartit a explodat in showbiz.

- Noi informații se vehiculeaza, dupa ce Roxana Dobre si Florin Salam s-ar fi desparțit. Dupa ce s-a scris ca tanara ar fi fugit cu fostul ei iubit, luand o suma considerabila de bani din conturile artistului, familia acestuia insista ca cele doua fetite ale cuplului sa nu ramana la el.

- Cunoscutul manelist a facut recent publica o imagine, care a fost imortalizata dupa marea reconciliere cu cea de-a doua "sotie". Felul in care apar in poza Florin Salam si Roxana Dobre a dus la aparitia mai multor discutii pe internet, iar mesajul artistului i-a lamurit doar pe unii dintre fanii cuplului.

- Roxana Dobre a plecat de acasa pentru cateva zile, s-a certat si apoi s-a impacat cu Florin Salam, iar la adresa ei au aparut acuzatii ca si-ar fi petrecut timpul cu fostul ei iubit, Florin Vancica. Daca e adevarat, numai ei stiu, cert este insa ca Vancica a petrecut de minune sarbatorile de Craciun,…

- Cine sa-l mai ințeleaga pe Florin Salam, care una spune și alta face? Dupa ce a declarat ca nu se va impaca cu Roxana Dobre, cea care l-ar fi tradat in dragoste, manelistul a facut primul pas spre o reconciliere neașteptata.

- Florin Salam s-a despartit cu scandal de Roxana Dobre, femeia fiind acuzata ca i-ar fi furat artistului din locuinta nu mai putin de 500.000 de euro. Pana la aflarea adevarului, manelistul petrece cat mai mult timp alaturi de cei dragi si incearca, astfel, sa-si revina. A

- Viața merge inainte pentru Florin Salam, dupa desparțirea de Roxana Dobre, cea despre care s-a spus ca a fugit de acasa și s-a aruncat in brațele fostului iubit. Departe de cea care i-a daruit doi copii, manelistul a facut chef mare.

- In prag de sarbatori, cand toate familiile se aduna pentru a petrece impreuna, Florin Salam s-a trezit ca ii fuge iubita de acasa. Printre lacrimi, Roxana Dobre a spus adevarul despre plecarea sa. Bruneta a recunoscut ca si-a luat copiii si a fugit, dar, spune ea, nu pentru un alt barbat.

- A fost petrecere mare in familia lui Florin Salam! Fiica lui cea mica, Ranya, a implinit un an, așa ca au pregatit o surpriza pentru micuța. Toți cei apropiați familiei lor au venit cu cadouri și au sarbatorit-o pe mezina.

- Roxana Dobre, jignita in ultimul hal dupa desparțirea de Florin Salam. Deși nu trece printr-o perioada prea buna, bruneta e cu zambetul pe buze și nu ezita sa le arate acest lucru și prietenilor virtuali. Roxana Dobre a fost criticata aspru pentru atitudine și sfatuita sa se concentreze pe creșterea…

- Despartirea de Roxana Dobre l-a daramat pe Florin Salam! Celebrul artist a fost surprins in urma cu cateva ore in timp ce se ruga intr-o biserica. Imaginea in care se afla in fata unei icoane in care apare Mantuitorul nostru a aparut pe internet, iar fanii sai nu au ramas nepasatori la suferinta manelistului.

- Florin Salam se desparte de Roxana Dobre, iar copiii vor ramane la mama. Manelistul a confirmat despartirea, dupa ce bruneta a plecat de acasa si s-a spus ca l-ar fi inselat. pe langa cele doua fetițe pe care le va avea in grija, Dobre mai ramane și cu bolidul de lux pe care l-a primit cadou.

- Florin Salam vorbeste, in exclusivitate pentru Spynews.ro, despre desparțirea de Roxana Dobre! Artistul pune piciorul in drag și explica ce se va intampla cu casnicia sa, dar și in ce relații va ramane cu mama copiilor lui, in eventualitatea unei desparțiri.

- Florin Salam pare sa se fi decis, definitiv, cu privire la situația lui cu Roxana Dobre. Mai mult decat atat, din declarațiile facute de celebrul artist, el este decis, in ciuda suferinței pe care o indura acum, sa regleze, pentru totdeauna, relația pe care o are cu bruneta. Nu ne mai impacam”, a spus…

- La scurt timp dupa ce Florin Salam a declarat in exclusivitate pentru spynews.ro ca nu se va mai impaca cu Roxana Dobre, fiica lui cea are, Betty, a postat o fotografie cu care a starnit o multime de reactii.

- "Nu iese fum fara foc", spune o vorba din batrani, care se potriveste perfect cu scandalul izbucnit in urma plecarii de acasa a Roxanei Dobre. Mai mult, in timp ce bruneta sustine sus si tare ca ar fi doar o cearta si separare temporare, Florin Salam nici nu vrea sa mai auda de ea.

- S-au facut noi dezvaluiri in cazul despartirii anului din lumea showbiz-ului. Ei bine, se pare ca Florin Salam ar fi fost fortat in urma unui santaj sa dea o mica avere unui interlop de temut ca sa isi pastreze femeia alaturi. Este vorba despre Roxana Dobre.

- Scandalul dintre Florin Salam și Roxana Dobre pare sa fie abia la inceput. Doar ca, spun surse extrem de bine informate, acum incepe, cu adevarat, lupta dintre cei doi, mai ales ca impacarea lor pare sa devina una... imposibila.

- Roxana Dobre a confirmat ca s-a certat cu Florin Salam si ca a plecat de acasa, insa neaga ca cei doi s-au despartit. Sotia manelistului sustine ca ea si Florin Salam s-au impacat dupa cearta pe care au avut-o si dupa plecarea ei de acasa.

- Florin Salam a fost parasit de Roxana Dobre, care l-ar fi lasat si fara 500.000 de euro, bani cu care ar fi fugit din locuinta manelistului. Cu toate acestea, cantaretul de muzica de petrecere nu a renuntat la statutul de barbat aflat intr-o relatie. A

- Roxana Dobre sustine ca nu are probleme in casnicie, dar fostul impresar al lui Florin Salam spune ca aceasta a plecat din tara si se ascunde in Praga. "Eu langa Florin Salam am stat foarte multi ani si am fost alaturi de el si la necaz. Roxana este foarte frumoasa si a avut o aventura cu…

- Roxana Dobre si Florin Salam au avut o intalnire de gradul zero, insa gesturile lor au tradat, de fapt, cat de mare de tensiunea dintre ei. Potrivit celor mai recente declaratii facute de persoane care au dorit sa isi pastreze anonimatul discutia pe care cei doi au purtat-o la un restaurant nu a…

- Cu siguranța, problemele conjugale dintre Roxana Dobre si Florin Salam au cutremurat lumea showbiz-ului romanesc. Amanunte picante din viata de cuplu a celor doi au iesit la iveala, iar Spynews.ro - cel mai tare site monden din Romania - vi le prezinta in exclusivitate.

- Fiica lui Florin Salam trece printr-o perioada destul de tensionata dupa ce s-a tot speculat ca Roxana Dobre ar fi plecat din locuinta manelistului. Ei bine, Betty Salam a simtit nevoia de o evadare, asa ca a plecat la munte cu iubitul ei.

- Dupa ce s-a spus ca Florin Salam a fost parasit de Roxana Dobre, manelistul a primit un mesaj pe Facebook, de la un fan, in care il sfatuieste ca nu tebuie sa sufere dupa iubita lui si sa accepte lucrurile, deoarece ca prima nevasta si mama pentru copiii lui nu va mai fi nimeni.

- Florin Salam a primit o crunta lovitura atunci cand mama copiilor lui a fugit de acasa, fara sa dea nicio explicatie, scrie cancan.ro. S-a zvonit chiar ca e plecata in Cehia, la Praga, alaturi de un fost iubit, dar recent, ea a fost surprinsa in Bucuresti impreuna cu celebrul manelist. Citeste…

- Soția lui Florin Salam a decis sa fuga din casa manelistului pentru a ajunge, din nou, in brațele lui Florin al lui Vancica, mai vechiul ei iubit care, acum, e insurat. Și, ca sa nu mearga cu mana goala, Roxana Dobre a plecat și cu ceva de acasa de la Florin Salam. Mai exact, vreo 500.000 de euro,…

- Puiu Gheorghiu a decis sa spuna adevarul despre tot ceea ce se intampla intre Florin Salam și Roxana Dobre. Omul de incredere al manelistului susține ca nu crede ca bruneta este insarcinata, dar daca ar fi are un singur sfat pentru Florin Salam.

- Vestea ca Roxana Dobre ar fi fugit de acasa a facut-o pe bruneta sa se enerveze cumplit și, contactata de reporterii Spynews.ro, a negat informațiile cu privire la acest subiect, Cu toate acestea, Roxana a avut mici ezitari.

- Roxana Dobre neaga ca ar fi fugit de acasa, ba mai mult, iubita celebrului manelist Florin Salam sutine ca va deveni mama pentru a treia oara. Conform Antena Stars, Roxana Dobre a negat faptul ca a fugit de acasa si ca a luat banii pe care i-a pus deoparte impreuna cu iubitul ei, Florin Salam. Mai mult…

- Vancica este si el insurat, insa asta nu i-a impiedicat sa fuga impreuna, scrie spynews.ro. Roxana Dobre nu a fugit cu mana goala de la Florin Salam, a luat cu ea aproximativ 500.000 euro. Citeste si Florin Salam, TRANSFORMARE-SOC. Cum a aparut in public celebrul interpret de manele VIDEO…

- "Bomba" in lumea manelistilor! Partenera lui Florin Salam ar fi parasit caminul conjugal si a mers in bratele lui Florin al lui Vancica, primul iubit. Familia celebrului manelist e socata de decizia Roxanei Dobre.

- Logodnicul lui Betty Salam a facut primele marturisiri despre ruptura dintre Roxana Dobre si viitorul sau socru. Catalin Visanescu e surprins de cat de rau au degenerat lucrurile si, in ciuda faptului ca stia ca sunt unele probleme in cunoscutul cuplu, el nu se astepta la asa ceva, mai ales ca la mijloc…

- Zvonul ca Florin Salam s-ar fi despartit de Roxana Dobre a socat pe toata lumea, mai ales pe cei care ii cunosc si stiu ca se iubesc mai mult ca oricand. Din fericire, cei doi sunt impreuna si se bucura de cele doua fetite pe care le au impreuna.

- Vestea ca Florin Salam și Roxana Dobre s-ar fi desparțit i-a luat pe toți prin surprindere, cu atat mai mult cu cat cei doi par, de ani buni deja, a fi suflete pereche, iar manelistul spune, de fiecare data cand are ocazia, ca bruneta i-a oferit liniștea de care avea nevoie.

- Roxana Dobre este femeia care ii este alaturi, de cațiva ani, lui Florin Salam. Aceasta a dezvaluit care este relația dintre ei și a marturisit ca iși dorește neaparat sa-i faca și un baiat manelistului. Roxana Dobre și Florin Salam, care au trecut și prin momente mai puțin placute , formeaza un cuplu…

- Roxana Dobre, originara din Gorj și partenera de viața a manelistului Florin Salam, a vorbit despre relatia sa cu cantaretul, dar a dezvaluit si unele dintre secretele cuplului pentru spynews.ro. Aceasta a vorbit despre plecarea in Statele Unite, de care nici nu a confirmat, nici nu…

- BERBEC Luna decembrie e un nou inceput pentru tine pe plan profesional, dar si financiar. Se anunta vesti bune pentru tine pentru ca, in sfarsit, munca de pana acum cunoaste rezultatele dorite. Ai energie si mai mult spor de munca, iar asta iti va aduce multe beneficii. Cu toate ca si cheltuielile…

- Brașovului i s-a anulat ultimul gol cu 30 de secunde inainte de final, deși mingea fusese trimisa direct in vinclu de Bianca Tiron, de la 11 metri. Scandal monstru la ultimul meci din etapa a 8-a a Ligii Naționale feminine intre CSM Roman și Corona Brașov! Moldovencele au caștigat cu 23-22, dar Brașovul…

- Guda a realizat un studiu de impact al noilor masuri fiscale care vizeaza companiile din România. "Câștiga 27% dintre aceste firme, respectiv companiile cu venituri sub 0,5 milioane euro și zero angajați, precum și firmele cu venituri între 0,5-1 milioane euro și profit brut…

- Este din nou programata etapa in acest week-end in campionatele nationale din Europa, inclusiv in tara noastra. Cele mai interesante meciuri sunt selectate in cea mai recenta analiza video realizata de Ilie Dumitrescu, Ambasador al casei de pariuri online Unibet. "CSU Craiova - FCSB este primul mare…

- In curand, Florin Salam va urca din nou pe scenele din Romania. Inainte de a semna primele contracte, manelistul a mers la biserica, unde s-a rugat si a sarutat mai multe icoane. Iubita lui, Roxana Dobre, i-a facut o poza si a facut totul public. Multi dintre fani au fost uimiti de ipostaza in care…

- Lucrarile de reabilitare a celor 9,6 kilometri de drum intre Vulturu și Maluri au fost adjudecate in urma unei licitații organizate de CJ, la care au participat mai mulți constructori-vedeta apropiați de PSD.

- Relația dintre Florin Salam și Roxana Dobre pare sa fi inflorit de cand manelistul a stat departe de petrecerile nebune la care tot era invitat sa cante. Mai mult decat atat, pare-se, cantarețul pare sa adore perioada asta, cea in care s-a dedicat in intregime familiei.