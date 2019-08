Pe modelul Firea, primarul orasului Comarnic vrea sa bage taxa pentru masinile de Bucuresti si Ilfov

Stiri pe aceeasi tema

- NERVI… Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a propus Consiliului General un proiect de lege prin care se va impune o vinieta speciala pentru intrarea in Bucuresti a masinilor inmatriculate in alte judete, altele decat Bucuresti si Ilfov. De asemenea, masinile cu norma de poluare non euro, Euro 1 si Euro…

