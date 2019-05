Pe moarte: a băut 400 ml de antigel până şi-a dat seama că nu e vin Acesta se afla zilele trecute in vizita la un vecin cand a gasit o sticla de plastic cu un continut verzui, din care a inceput sa bea. Initial, acesta prezenta o stare de somnolenta, iar ulterior a intrat in coma, insa, din cauza faptului ca este consumator cronic de alcool, cei din familie au crezut ca doarme, fiind in stare de ebrietate. Sase ore mai tarziu, familia barbatului a sunat sa ceara ingrijiri medicale, acesta fiind gasit de echipajul m (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

