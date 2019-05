Stiri pe aceeasi tema

- Educata la Harvard, cu o promițatoare cariera diplomatica in fața, Masako a renunțat la tot in momentul in care s-a casatorit cu Prințul Naruhito, cel care va urca pe tronul Japoniei miercuri, 1 mai....

- Formatia antrenata de Mihai Silvasan a facut doua sferturi si jumatate extrem de slabe, însa a revenit pe final si a reusit o victorie la un ecart considerabil. Clujenii au fost condusi la un moment cu 16 puncte, 53-37, în sfertul al treilea, dar au revenit dupa un partial de 15-0…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a explicat de ce ALDE a platit 50.000 de dolari pentru ca lideri ai ALDE sa se intalneasca cu lideri politici din Statele Unite, inclusiv vicepresedintele acestei tari.

- Un batran italian, in varsta de 76 de ani, a fost indragostit pana peste cap de o romanca in varsta de 30 de ani. Barbatul, certat de rude pentru aceasta relație, s-a spanzurat in garajul casei. Tanara nu i-a cerut nimic, dar batranul a simțit sa-i dea sume importante de bani și cadouri scumpe. Fiica…

- Astfel, dupa ce i-a cerut în zadar lui Avramoiu permisiunea sa fie adunați banii necesari pentru plata salariilor restante, Giurgiu anunța ca a fost rezolvata problema salariaților imprimeriei. „Pentru ca nu ati binevoit sa raspundeti solicitarii noastre privind plata salariilor,…

- Un jaf armat s-a petrecut duminica dimineata, la ora 7, la ATU Cazino, in Pitesti. Atacatorii, doi barbati mascati si inarmati, au atacat angajatii cazinoului, au furat incasarile si au reusit sa fuga.

- Mesagerul de Neamț a adus in atenția opiniei publice un lucru cunoscut de toata lumea, dar nerecunoscut decat, poate, de parinți: daca vrei sa ai condiții cat de cat bune pentru desfașurarea orelor in salile de clasa unde invața copiii tai, trebuie sa scoți bani din buzunar. Deloc puțini! De aceea,…

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) anunta ca a reusit sa covinga 11.000 de romani sa isi plaseze banii in tillurile de stat emise pentru populatie. Este vorba de persoanele care au cumparat titluri de stat, cumulat, din TREI emisiuni diferite, pe 2, 3...