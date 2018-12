Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Giurgiu au descoperit peste 8.400 de articole textile, incalțaminte, genți și parfumuri, susceptibile a fi contrafacute, pe care patru cetațeni turci și trei cetațeni romani au incercat sa le introduca ilegal in țara. In ultimele 24…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Giurgiu au descoperit, ascunse intr un autoturism, 203 mecanisme si dispozitive pentru arme militare pe care doua persoane au incercat sa le introduca ilegal in tara.Potrivit Politiei de Frontiera, in data de 08.11.2018, ora 20.45,…

- Politistii de frontiera giurgiuveni au descoperit, in cala unui autocar, 416 flacoane cu apa de parfum și apa de toaleta, susceptibile a fi contrafacute, pe care un cetațean turc a incercat sa le introduca ilegal in țara. In data de 05.10.2018, polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere…

- Politistii de frontiera giurgiuveni au descoperit asupra a trei cetațeni bulgari, 480 grame bijuterii din metal galben, susceptibile a fi din aur, pe care cei trei incercau sa le introduca ilegal in țara. In data de 03.10.2018, in jurul orei 06.00, polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere al Frontierei Giurgiu au descoperit aproximativ 1.400 articole textile și parfumuri, susceptibile a fi contrafacute, pe care un cetațean turc și un cetațean roman au incercat sa le introduca ilegal in țara. In data de 27.09.2018, polițiștii de…