Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Judetean Cluj informeaza participantii la trafic in legatura cu faptul ca, in cursul diminetii de miercuri, 19 decembrie, pe raza judetului Cluj nu exista drumuri judetene blocate sau... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Consiliul Judetean Cluj informeaza participantii la trafic in legatura cu faptul ca, in cursul diminetii de sambata, 15 decembrie, pe raza judetului Cluj nu existau drumuri judetene blocate sau inchise traficului rutier, circulatia desfașurandu-se, pe mai multe sectoare de drum, in conditii specifice…

- Consiliul Judetean Cluj informeaza participantii la trafic in legatura cu faptul ca, in cursul diminetii zilei de miercuri, 12 decembrie 2018, pe raza judetului Cluj nu exista drumuri judetene blocate

- Consiliul Judetean Cluj informeaza participantii la trafic in legatura cu faptul ca, in cursul diminetii zilei de vineri, 7 decembrie 2018, pe raza judetului Cluj nu exista drumuri judetene

- Consiliul Judetean Cluj informeaza participantii la trafic in legatura cu faptul ca, in cursul diminetii de miercuri, 21 noiembrie, pe raza judetului Cluj nu exista drumuri judetene blocate sau inchise traficului rutier, circulatia desfașurandu-se, pe mai multe sectoare de drum, in conditii specifice…

- Consiliul Judetean Cluj informeaza participantii la trafic in legatura cu faptul ca, in cursul diminetii de marti, 20 noiembrie, pe raza judetului Cluj nu exista drumuri judetene blocate sau inchise traficului rutier, circulatia desfașurandu-se, pe mai multe sectoare de drum, in conditii specifice de…

- Consiliul Judetean Cluj informeaza participantii la trafic in legatura cu faptul ca, in cursul diminetii de luni, 19 noiembrie, pe raza judetului Cluj nu exista drumuri judetene blocate sau inchise traficului rutier, circulatia desfașurandu-se, pe mai multe sectoare de drum, in conditii specifice de…

- Consiliul Județean Cluj informeaza participanții la trafic in legatura cu faptul ca, in vederea asigurarii unei circulații in condiții de siguranța, au fost executate lucrari de marcaje rutiere... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!