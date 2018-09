Pe loc de promovare!

Stiri pe aceeasi tema

- Peste 50 de mașini și piloți au luat parte in weekend la Klausenburg Retro Racing, la Dej. Evenimentul s-a desfașurat sambata și duminica, pentru prima data la Dej, dar cursa este deja la ediția a VIII-a. 55 de concurenți din Cluj-Napoca, Satu Mare, Baia Mare, Sighișoara, Mureș, Gherla, București și…

- Nationala de rugby Under 20 a Romaniei va intalni, miercuri, in cel de-al treilea meci la World Rugby U20 Trophy, reprezentativa Hong Kong, confruntarea urmand sa aiba loc de la ora 19,00, pe Stadionul Arcul de Triumf din Bucuresti. Pentru aceasta partida, staff-ul tehnic a stabilit primul XV, in care…

- Comitetul Exexcutiv Național al PSD a stabilit, sambata, la Neptun, sa se organizeze alegeri pentru functia de presedinte in 11 organizatii judetene conduse de lideri interimari, printre acestea fiind si organizatia dela Brașov. Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a propus sambata, la Neptun, in sedinta…

- "La data de 24 august, politistii Inspectoratului de Politie Judetean Harghita, sprijiniti de colegi din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane, Politiei Capitalei si inspectoratelor de politie judetene Alba, Bihor, Brasov, Caras Severin, Cluj, Covasna, Hunedoara, Mures, Timis si Valcea,…

- Au marcat: Cherchez (58), Florea (90+3). Aerostar: Potcoava – A. Ichim, Mihalachioae, Mihaes, Chirilescu – S. Ichim (60 Buhacinau), Istrate (66 Pavel), Rosca, Chirila – Hurdubei (73 Cainari), Vraciu. Antrenor: Cristi Popovici. Chindia: Aioani – Martac, Vatavu, Gisa, C. Dinu – Mihaiu, L. Mihai (81 Florea),…

- Romania are in acest moment circa 40.000 de kilometri de conducte de distributie a gazului natural, datele pentru 2016 de la Institutul National de Statistica, cele mai recente, aratand ca judetele cu cei mai multi kilometri de conducta sunt Mures, Prahova, Cluj, Ilfov si Bucuresti.

- În urma cu patru ani, compania Jidvei, cel mai mare producator român de vinuri, a lansat campania „Vin de casa din must de la Jidvei”, o inițiativa menita sa contribuie la promovarea și transmiterea tradițiilor naționale de producere a vinurilor de casa, parte a unei moșteniri…

- La Costinesti, in judetul Constanta, s a desfasurat, timp de o saptamana, un stagiu de pregatire din proiectul de dezvoltare "Fotbal si Feminitateldquo;. La actiune au participat 31 de fotbaliste nascute in anii 2004 si 2005, din Timisoara, Odorheiu Secuiesc, Pascani, Iasi, Craiova, Alexandria, Targoviste,…