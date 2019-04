Aceasta exceptare se va aplica cu conditia reciprocitatii din partea autoritatilor britanice in cazul cetatenilor UE si va fi aplicabila in toate statele Uniunii Europene, cu exceptia Irlandei, ce are propriul acord bilateral cu Regatul Unit, si in tarile asociate spatiului Schengen (Islanda, Liechtenstein, Norvegia si Elvetia).



Noul act normativ european se va aplica din ziua urmatoare zilei retragerii Regatului Unit din UE. De la data respectiva, cetatenii britanici nu vor avea nevoie de viza de sedere in UE pentru cel mult 90 de zile in interiorul oricarei perioade de 180 de zile,…