- Moarte cu semne de intrebare in cartierul clujean Manaștur. O femeie a fost gasita decedata de catre polițiști, pe pardoseala, iar langa cadavrul acesteia era și soțul incoerent. Pe strada Mehedinți, luni seara, au ajuns mai multe echipaje de poliție, ambulanța, criminaliști, un medic legist și un procuror…

- Un barbat de 46 de ani din comuna Strejesti a fost gasit decedat pe o strada din localitate, prezentand multiple leziuni in zona pieptului si gatului, potrivit unor surse din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Olt. Cauza a fost preluata de Pachetul de pe langa Tribunalul Olt si…

- Locuitorii satului Sculeni, care fac naveta in Romania, spun ca sunt discriminați de vameșii de peste Prut. De cateva saptamani, ei sunt intorși din drum la punctul vamal Sculeni - Iași, fara sa primeasca explicații.

- Un barbat in varsta de 61 de ani a fost lovit de o masina in timp ce se afla in traversare regulamentara a strazii. Accidentul s-a produs azi noapte, pe Soseaua Vestului, zona benzinariei Petrom. Conducatorul auto a fugit de la locul faptei, insa a fost prins de politisti la scurta vreme dupa…

- Trei dintre cei mai mari retaileri de pe piata americana, Walmart, Target si Costco, au inaintat o cerere catre presedintele Donald Trump prin care ii cer sa revizuaisca decizia majorarii tarifelor pentru importurile din China, acestea putand afecta viata familiilor americane, potrivit BBC.

- Aveti mare grija atunci cand cumparati carnea de miel pentru masa de Paste. Nu este recomandat sa cumparam un miel mai mic de 10 kilograme pentru ca acesta contine mult colagen si este greu de digerat. Mieii mai mici au un continut mai ridicat de oxipurine. Din cauza continutului ridicat de colagen,…

- Poate cel mai dificil lucru pentru un parinte este sa accepte ca are un copil cu probleme și ca tot ce și-a imaginat despre creșterea lui se schimba brusc. Deodata, visul de a-l vedea performand intr-un domeniu se reduce la dorinta de a-l auzi vorbind. Sunt parinți care-și asuma asta, sunt și parinți…

- Frumoasa cantareata a fost fotografiata in timp ce a intrat si a petrecut circa 30 de minute la o clinica medicala de fertilitate. Imbracata sport, nemachiata și cu parul prins, solista nu s-a camuflat cu șapca sau ochelari, așa cum fac multe alte vedete, ci a mers, asumata, la destinație.…

- Caz ingrozitor la Viseu de Sus. O batrana din localitate a fost violata si ucisa in noaptea de sambata spre duminica. Mentionam faptul ca informatiile pe care le publicam nu au fost confirmate oficial nici de IPJ Maramures, nici de Parchetul de pe langa Tribunalul Maramures conform vasiledale.ro. Fapta…

- Un echipaj de jandarmi aflat in misiune pe raza localitatii Ciorani a observat ca dintr-o cisterna de 20 de tone se sustragea produs petrolier. Langa cisterna in cauza se mai afla o autoutilitara incarcata cu mai multe canistre de diferite dimensiuni in care era transportat produsul petrolier…

- Femeia in varsta de 33 de ani, care a fost gasita inconștienta langa Serghei Skripal, fostul spion rus, a fost identificata ca fiind chiar fiica acestuia. Noul caz LITVINENKO se adancește!

- Un tanar in varsta de 23 de ani, din localitatea buzoiana Scurtesti, comuna Vadu Pașii, a fost gasit, sambata, spanzurat intr-o anexa a casei parintilor sai. Tanarul era administratorul unei firme de proiectare. Potrivit unor surse din cadrul Politiei, acesta a lasat un bilet de adio in care a dezvaluit…

- Sandi, o femeie din Statele Unite, a trait un adevarat soc la înmormântarea mamei. De parca durerea pierderii mamei nu era de-ajuns, tânara a mai aflat ceva îngrozitor în acea zi foarte trista.

- Ținute casual, branduri de notorietate si preturi atractive la ANITA Concept Store, un magazin de imbracaminte recent deschis in municipiul Suceava. Doamnele, domnisoarele, dar si domnii care vor sa compuna un outfit casual, o tinuta comoda, alcatuita din articole vestimentare confortabile, pot sa ...

- Azi, in jurul orei 04:40, un conducator auto, de 19 ani , a condus un autoturism pe bulevardul Mamaia,din statiunea Mamaia, dinspre Constanta catre Navodari, fiind sub influenta bauturilor alcoolice. Persoana in cauza nu ar fi adaptat viteza la conditiile de drum carosabil alunecos, pierzand controlul…

- Minorul in varsta de 16 ani, care in Ajunul Bobotezei a produs trei accidente pe DN 17, in judetul Bistrita-Nasaud, intrand in grupuri de persoane care circulau pe marginea drumului, in timp ce se afla sub influenta bauturilor alcoolice, va fi cercetat pentru omor calificat, dupa ce doua dintre victime…

- Un barbat și-a pierdut viața marți dimineața, dupa ce a cazut de la cațiva zeci de metri, intr-o cariera de piatra. Evenimentul s-a produs in localitatatea Bologa, in apropiere de Huedin, in jurul orei 9.30. Din primele informații, barbatul, in varsta de 31 de ani, din Morlaca, nu incepuse ziua de munca…

- Boberii prezenti la Jocurile Olimpice de la PyeongChang în proba masculina de dublu au avut programate joi, 15 februarie, doua antrenamente oficiale, pe pista de la Olympic Sliding Center din Alpensia.

- Accidentul a avut loc in jurul orei 11:30 la intersecția strazilor Andrei Șaguna cu Dorobanților, la cațiva metri de sediul Poliției Rutiere Arad. Potrivit reprezentanților Inspectoratului de Poliție Județean Arad, victima, in varsta de 50 de ani, se deplasa pe bicicleta dinspre Piața Spitalului…

- O femeie a fost ranita si transportata la spital, sambata seara, in urma unui accident produs pe DN75, langa Baia de Aries. Aceasta circula pe jos, pe sosea, in momentul in care a fost acrosata de o masina. Soferul nu se afla sub influenta alcoolului. Persoana ranita a fost transportata la spitalul…

- Prezentatoarea "Te vreau langa mine" sustine ca intr-o relatie de cuplu trebuie sa-i vorbesti frumos partenerului pentru ca in acest mod te respecti pe tine, scrie wowbiz.ro. Citeste si Gabriela Cristea, mustruluita de sefi din cauza Biancai Dragusanu. A pierdut un razboi si se face ca nu…

- Bugetul de stat va suporta o parte din contributia de asigurari sociale de sanatate datorata de catre patru categorii de persoane fizice, printre care se numara cei care realizeaza activitati de creare de programe pentru calculator sau activitati de cercetare dezvoltare si inovare, insa numai daca angajatorul…

- Motorina se ieftineste, iar benzina se scumpeste. Agentia Nationala pentru Reglementare in Energetica a stabilit pretul plafon pentru urmatoarele doua saptamani, iar acesta va intra in vigoare incepand cu ziua de maine.

- Principiile de transparența implementate, la inceputul anului 2016, la nivelul Ministerului Energiei au fost abandonate dupa un an de zile, mai exact dupa ce la conducerea instituției a venit echipa ministrului ALDE,Toma Petcu. Site-ul Ministerului Energiei, la secțiunea știri, a ramas…

- Ofiterii de politie judiciara din cadrul Directiei Generale Anticoruptie (D.G.A.) – Serviciul Judetean Anticoruptie (S.J.A.) Galati au finalizat cercetarile, iar procurorul din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Galati a intocmit rechizitoriul prin care a dispus trimiterea in judecata, in stare…

- Proiectul noului contract – cadru care va fi valabil in acest an a fost facut public de catre Casa Naționala de Asigurari de Sanatate (CNAS). Iata varianta actualizata a documentului ce va reglementa condițiile acordarii asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale in cadrul sistemului…

- Un tanar in varsta de 23 de ani din Lancram este cercetat penal pentru tentativa de omor, in urma unui conflict petrecut luni, la o stana langa Alba Iulia, zona Paclisa. Impreuna cu alt suspect, l-au lovit in cap, cu bate ciobanesti, pe alt tanar, care a ajuns in stare grava la spital. in acest […]

- Totalul asistaților sociali din județ a depașit, luna trecuta, cifra de 9.700. Vasluiul ocupa primul loc in regiune și al treilea in țara in privința raportului dintre numarul celor care primesc venitul minim garantat și totalul populației. Un record nedorit inregistrat de județul nostru ne menține…

- Tragedie langa Palatul Cotroceni chiar in timpul investirii Guvernului Vioricai Dancila. Un muncitor a incetat din viața in condiții groaznice. Totul s-a intamplat in subteran, acolo unde doi muncitori lucrau la reteaua de termoficare de pe Bulevardul Iuliu Maniu. Cel prins in subteran a incetat…

- Discounterul german de moda Kik se afla deja intre cele mai mari cinci branduri de moda din Ungaria si Cehia, iar acum isi pregateste intrarea in Romania. Grupul si-a infiintat filiala locala si a adus jumatate de milion de euro la capitalul societatii, un prim pas pentru dezvoltarea locala.…

- In ziua in care romanii sarbatoresc Mica Unire, Dan Negru l-a comemorat pe Corneliu Vadim Tudor, cel care impresiona de fiecare data cu bagajul sau de cultura generala. Dan Negru si-a adus aminte de o editie in care l-a avut invitat in emisiunea lui, chiar de 24 ianuarie. Atunci, „Tribunul” a tinut…

- Varianta actualizata a proiectului Contractului-cadru ce va reglementa conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2018, ca urmare a negocierilor si consultarilor cu organismele profesionale…

- CNAS a anuntat, marti, ca varianta actualizata a proiectului Contractului-cadru ce va reglementa conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2018, ca urmare a negocierilor si consultarilor…

- Pompierii din Aiud au fost chemati sa intervina, luni, in jurul amiezii, pentru stingerea unui incendiu izbucnit in localitatea Magina. Din primele date, o casa a fost cuprinsa de flacari. Potrivit ISU Alba, pompierii intervin cu doua autospeciale si o ambulanta SMURD. Revenim cu amanunte.

- Peste 220.000 de persoane au beneficiat, in decembrie, de acest sprijin guvernamental, la nivel național, iar Buzaul s-a aflat pe locul doi, dupa Dolj, ca numar de persoane care traiesc din „mila” Statului. Cat de sanatoasa poate fi o societate in care ajutoarele sociale constituie ua dinytre principalele…

- Soții Ciurea, oameni trecuți de 70 de ani, au fost victimele unor escroci care i-au pacalit ca vand vase din inox. Batranul a fost abordat de trei necunoscuti cu suflet mare, care i-au propus sa il duca acasa, in comuna Sageata, cu masina lor. Doi dintre cei trei escoci l-au insoțit pe batran…

- O femeie a sunat joi seara la 112, dupa ce a gasit pe o alee din Cartierul Nou, chiar langa policlinica, un barbat cazut la pamant, care nu se mai putea mișca. Omul a alunecat pe gheața și in cadere și-ar fi fracturat un picior. Innebunit de durere, a ramas pe jos și a inceput …

- Scandal la Londra, dupa o postare pe blogul unui important politician din partidul de guvernamant Ben Bradley, vicepresedinte al partidului conservator (Tory), a scris pe blogul sau ca ar trebui ca persoanele din Marea Britanie care cer ajutoare sociale ar trebui sterilizate. „Vasectomiile…

- A anuntat ca va reveni pe sticla din prima luna a lui 2018, insa acest lucru nu s-a intamplat spre dezamagirea Gabrielei Cristea si a fanilor. In plus, Bianca Dragusanu a dat multe semne ca va ramane definitiv la carma emisiunii „Te vreau langa mine”, iar asta a dus la un razboi mut intre iubita lui…

- Incedniul a fost lichidat de catre echipajele de pomieri ajunse la fata locului, informeaza Romania TV. Nu se cunoaste cum a luat foc, dar se pare ca o femeie turmentata ar fi cauzat producerii incendiului. Citeste si Opt case, incendiate intr-o localitate din Prahova. Focul a fost pus intentionat.…

- ANAF anunta ca 210.000 de contribuabili persoane fizice au obligatia de a depune, pana la data de 31 ianuarie 2018, formularul 600 in vederea determinarii contributiei de asigurari sociale (CAS) si a contributiei de asigurari sociale de sanatate (CASS). Prin comparatie, in 2017, numai in cazul Formularului…

- Locuitorii din satul Capud, ce apartine administrativ de orasul Teius, sunt atentionati sa evite o zona din localitate, din cauza unor alunecari de teren. Este vorba despre scarile care duc spre malul Muresului. “Avand in vedere starea de deteriorare a scarilor de la Capud, cauzele fiind alunecarile…

- Programul guvernamental „Prima casa” ar trebui oprit treptat, pentru ca, pe langa beneficiile sociale, ar fi dus si la o supraevaluare a preturilor locuintelor chiar si cu 25 la suta, spun analistii financiari. Ei considera ca programul, desi a fost orientat catre familiile cu venituri mai scazute,…

- Paula Chirila a vorbit in platoul "Agentia VIP" despre ce fel de om ar dori sa aiba langa ea, dupa ce relatia cu Marius Aciu a incetat. Cei doi inca se inteleg foarte bine de dragul celei mici, iar fosta prezentatoare a emisiunii MPFM nu exclude nici impacarea.

- Seria de concerte #FratelliOnAIR|Live continua in noul an cu artiști renumiți ai scenelor de alternative, indie și rock. Joi, 11 ianuarie, incepand cu ora 20:30, vor urca pe scena FiRMA și GRIMUS, doua trupe de gen apreciate de publicul romanesc. FiRMA, una dintre trupele icon ale rockului alternativ…

- De la inceputul acestui an a intrat in vigoare Ordonanta de Urgenta a Guvernului Romaniei nr. 103 din 14 decembrie 2017 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul asigurarilor sociale, publicata in Monitorul Oficial nr. 1010 partea I din 20 decembrie 2017. Actul normativ a fost…

- Vineri dimineata, la 112, un barbat sesiza faptul ca la Campulung, sub un pod de pe centura, langa cimitirul de la Apa Sarata, in albia raului se afla o masina de teren ce pare a fi abandonata. Barbatul care a sesizat acest aspect a precizat ca la ora 7.00, atunci cand a vazut masina, nu…

- Delia este una dintre cele mai apreciate artiste de la noi din țara. Drept urmare și tarifele pe care le percepe la evenimente nu sunt deloc mici. Artista incaseaza mai multi bani decat Andra! Delia stie sa faca atmosfera, iar ofertele sale sunt de 19.500 de euro, pentru show-ul ”Essence of Deliria”,…