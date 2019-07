Pe la ce uşi mai bate degeaba Mihăiţă Cum amicul Archie ne-a dat un raspun mai elaborat, ia"n luati voi loc, scoateti-va tabachera de la chimir sa rasuciti un tutun mai vartos, si ascultati aicea la mandea despre ce si cum! Cica Mihaita a tot evitat varianta cu candidatura pe listele lui Ponta, pe motiv ca nici Ponta nu era asa de dat pe spate de Mihaita, din cauza dosarelor lui, dar si vitavercea: si premarele a evitat pe motiv ca ar fi tot un fel de partidoi aicea, el dorind ceva mai cool. Numai ca, nefiind primit p (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

