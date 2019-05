Halep i-a scos tenisul din cap lui Kuznova

"Am dominat meciul, am simtit loviturile", a declarat Simona dupa un dublu 6-0 in fata slovacei Viktoria Kuznova, o calificare in sferturile de finala a turneului de la Madrid in 44 de minute. O partida in care Halep a jucat impecabil si facut scoala cu adversara ei. Kuzmova este in Top 50 WT, insa a