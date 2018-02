Stiri pe aceeasi tema

- Indicele Dow Jones, cea mai mare scadere din 2008 pana in prezent. Dow Jones, cel mai important indice al Bursei de la New York, a scazut, luni, cu 4%. Aceasta este cea mai mare cadere din septembrie 2008, cand un plan de salvare a sistemului bancar american a fost respins, noteaza BBC . Scaderea de…

- "Kira Iarmych si Ruslan Saveddinov au fost arestati isi vor petrece noaptea in inchisoare", a scris pe Twitter opozantul, si el retinut pentru scurta vreme duminica, la cateva minute dupa ce s-a alaturat simpatizantilor sai reuniti la Moscova pentru a manifesta impotriva lui Vladimir Putin.Kira…

- Leul a profitat de tendinta regionala de apreciere fata de moneda unica si a cunoscut o prima sedinta mai calma, dupa ce in precedentele trei euro a atins maxime istorice. Cotatiile de pe pietele internationale din Ziua Unirii, cand sistemul bancar local a fost inchis, nu au depasit 4,67 lei, asa ca…

- Leul moldovenesc s-a apreciat fata de moneda unica europeana. Banca Nationala a stabilit pentru astazi un curs oficial de 20 de lei și 66 de bani pentru un euro, cu opt bani mai puțin decat ieri.Dolarul se ieftineste cu patru bani si valoreaza 16 lei și 93 de bani.

- Leul moldovenesc s-a apreciat fata de moneda unica europeana. Banca Nationala a stabilit pentru astazi un curs oficial de 20 de lei și 74 de bani pentru un euro, cu 12 bani mai puțin decat ieri.Dolarul se ieftineste cu cinci bani si valoreaza 16 lei și 97 de bani.

- Culoarea ochilor ar putea fi considerata un indicator al starii de sanatate si este asociata cu rezistenta la durere si riscul de diabet, potrivit unui studiu realizat de cercetatorii de la Universitatea Pittsburgh din Statele Unite, scrie realitatea.net.

- La 10 ianuarie, a murit artista Lucky Marinescu. Interpreta de muzica ușoara avea 83 de ani. Vestea trista a fost anunțata de fiul ei, care a transmis din Statele Unite un mesaj plin de durere și admirație pentru marea cantareața.

- Seful diplomatiei iraniene Mohammad Javad Zarif urmeaza sa se întâlneasca joi la Bruxelles cu ministrii de externe din Germania, Franta si Marea Britanie, precum si cu sefa diplomatiei europene Federica Mogherini, pentru a discuta despre acordul nuclear iranian înainte de o decizie…

- Economia globala este asteptata sa urce cu aproape 4% in 2018, exprimata la paritatea puterii de cumparare (PPP), adaugand 5.000 de miliarde de dolari peste valoarea curenta, potrivit estimarilor PwC cuprinse in raportul Global Economy Watch. "Vedem in 2018 un trend similar al dezvoltarii…

- Intrevederea, care va avea loc intre zece reprezentanti ai celor doua Corei, va incepe la ora locala 10, in localiteatea Panmunjon, aflata la frontiera dntre cele doua state, unde a semnat armistitiul din 1953. Coreea de Sud a declarat recent ca spera ca aceasta intalnire sa ajute la imbunatatirea…

- Sef al guvernului timp de 22 de ani pana in 2003, Mahathir a fost ales de catre cele patru partide ale coalitiei de opozitie in timpul unei conventii organizate duminica, in speranta ca il va invinge pe actualul premier, Najib Razak, implicat intr-un scandal de coruptie si foarte criticat pentru…

- Ambasadoarea americana la ONU, Nikki Haley, a declarat ca oprirea testelor nucleare nord-coreene este prima condiție prealabila pentru ca Statele Unite sa accepte sa discute cu regimul de la Phenian.

- Statele Unite au dezmintit neoficial, vineri, o stire potrivit careia au blocat fonduri de 125 de milioane de dolari pentru UNRWA, agentia ONU pentru ajutorarea refugiatilor palestinieni, informeaza...

- Dragostea pentru animale nu i-au lasat sa se opreasca, pana cand nu au reusit. Un grup de elevi din Statele Unite au ajutat o rata fara un picior sa mearga din nou. I-au montat o proteza...

- Consiliul de Securitate al ONU va avea vineri o reuniune privind situatia din Iran, la cererea Statelor Unite, a indicat joi presedintia Consiliului, asigurata de Kazahstan, transmite AFP. Reuniunea, programata la ora 20,00 GMT, vineri, este deja criticata de Rusia, care considera ca manifestatiile…

- Alerta mai putin obisnuita pe o autostrada din California, Statele Unite, dupa ce in jur de 20 de pui de gaina au fost observati pe sensul de mers spre Los Angeles.Pasarile au ajuns pe sosea dupa ce o cusca plina cu pui a cazut dintr-un camion.

- Justin Timberlake a anuntat marti lansarea, dupa o pauza de aproape cinci ani, a unui nou album, artistul american promitand melodii cu un ton mai ''personal'', inspirate de originile sale si de familie, precizeaza AFP. Actorul si cantaretul in varsta de 36 de ani va lansa…

- Liderul regimului de la Phenian, Kim Jong-un, a declarat, luni, ca Statele Unite nu vor fi niciodata capabile sa inceapa un razboi impotriva Coreei de Nord, din moment ce armele nucleare nord-coreene pot atinge intreg teritoriul SUA, relateaza agentiile Reuters si Yonhap.

- De la cel mai mare producator al lumii, China devine cea mai mare putere de consum a lumii, potrivit Bloomberg. Modelul de crestere economica adoptat pana acum de China era bazat pe investitii si pe export, insa in ultimii ani natura consumului a fost intr-o continua schimbare. Din ce in…

- Zece turisti care s-au aventurat printr-o padure din Statele Unite au avut parte de o imensa surpriza în momentul în care au gasit un cort masiv, într-o zona ascunsa de traseele turistice.

- Barack Obama este barbatul preferat de 17% dintre americani, urmat de Donald Trump, citat de 14% dintre cei chestionati. Obama figureaza primul in acest clasament din 2008.Papa Francisc este primul strain citat, pe locul trei, cu 3% dintre mentiuni. Dintre femei, Hillary Clinton…

- Al optulea episod din saga "Star War", regizat de Rian Johnson, a ramas in fruntea box office-ului nord-american pentru al doilea weekend, inclusiv in ziua de Craciun, acumuland incasari totale de 395,6 milioane de dolari, potrivit AFP.Dupa ce a avut incasari de 220 de milioane de dolari in…

- Motivele pentru care unul sau mai multe colinde de Craciun par sa ramana "captive" in mintile ascultatorilor, enervandu-i uneori pe acestia, au fost dezvaluite, recent, de cercetatorii de la Universitatea Arkansas din Statele Unite ale Americii, scrie mediafax.ro.

- Craciunul este despre daruire, bunatate si acte de caritate. Este lectia de viata pe care ne-o preda o fetita din Statele Unite. Copila s-a jucat timp de 2 ani la aparatele mecanice, doar pentru a le...

- Palestinienii nu vor accepta ”niciun plan” de pace propus de Statele Unite in Orientul Mijlociu, dupa acestea ce au recunoscut Ierusalimul drept capitala a Israelului, a declarat vineri, la Paris, presedintele palestinian Mahmoud Abbas, intr-o intalnire cu Emmanuel Macron care considera ca Washingtonul…

- Ambasadoarea SUA la ONU, Nikki Haley, a reiterat joi amenintarile la adresa tarilor care vor vota in favoarea unei rezolutii ce condamna decizia Washingtonului de a desemna Ierusalimul drept capitala statului Israelul, cu putin timp inainte de votul din Adunarea Generala a ONU, relateaza AFP.…

- Camera Reprezentantilor din Statele Unite a aprobat, miercuri seara, versiunea finala a proiectului de reforma fiscala, legea urmand sa fie promulgata de presedintele Donald Trump, informeaza CNN.

- Serghei Riabkov, adjunctul ministrului rus de Externe, a declarat ca Statele Unite cauta un pretext pentru a rupe Tratatul Fortelor Nucleare Intermediare (INF), insa tentativa Washingtonului de a arunca vina asupra Moscovei nu va avea succes, informeaza site-ul agentiei Tass.

- Guvernul de la Tokyo a aprobat, marti, decizia de achizitionare a doua sisteme antibalistice americane Aegis Ashore, pe fondul intensificarii tensiunilor cu regimul nord-coreean. Japonia va plati in jur de 889 de milioane de dolari pentru fiecare sistem, acestea urmand sa fie achizitionate…

- Omul de afaceri Ion Tiriac a declarat luni, in legatura cu modificarea legilor Justitiei, ca "cineva trebuie sa se responsabilizeze" in momentul in care o persoana este trimisa in judecata, afirmand ca persoana respectiva trebuie sa beneficieze de prezumtia de nevinovatie pana la pronuntarea sentintei…

- Alin Pascal, care in marea finala a show-ului “Te cunosc de undeva!” din aceasta seara a fost Duhul Lampii din musicalul “Aladdin”, spune ca nu a existat personaj care sa nu-i fi dat batai de cap in sezonul care se incheie. Insa cel mai dificil a fost, de departe, cel pe care-l va avea de interpretat…

- ”Cei doi presedinti au discutat despre "situatia foarte periculoasa in Coreea de Nord", a informat Casa Alba. Kremlinul anuntase anterior ca cei doi sefi de stat au discutat despre "situatia in mai multe zone de criza, cu accent asupra solutionarii problemei nucleare in peninsula coreeana" intr-un…

- Administratia Donald Trump risca sa genereze razboi nuclear in Peninsula Coreea, avertizeaza regimul de la Phenian, condus de Kim Jong-Un, denuntand o presupusa blocada militara impusa de Statele Unite.

- Activisti din Rusia au plasat trei anunturi publicitare pe Facebook in 2016, inaintea referendumului britanic pe tema apartenentei Regatului Unit la Uniunea Europeana (UE), si au platit doar 97 de centi pentru a ridica problema imigratiei, a anuntat miercuri reteaua de socializare, relateaza Reuters.…

- Cresterea abrupta a pretului monedei Bitcoin si sumele uriase puse la bataie de fonduri de investitii si oameni simplii care spera ca astfel sa se imbogateasca peste noapte au pus pe jar autoritatile sud-coreene, care se tem ca bula speculativa s-ar putea sparge, iar pierderile rezultate vor fi resimtite…

- Un fost manager al Facebook a vorbit despre raul pe care rețelele sociale il aduc societații civile de pretutindeni. Chamath Palihapitiya a inceput sa lucreze in cadrul companiei in anul 2007 și a a ajuns in 2011 vice-președinte pentru creșterea numarului de utilizatori la Facebook. In cadrul unui…

- Ministrul apararii nationale, Mihai Fifor, a avut luni, 11 decembrie, o intrevedere cu Thomas Goffus, adjunctul asistentului Secretarului american al Apararii pe problematici legate de UE si NATO, la sediul ministerului.Conform MApN, vizita oficialului american se inscrie in linia contactelor periodice…

- Președintele Autoritații Palestiniene, Mahmoud Abbas, este așteptat la Cairo pentru un summit cu șeful statului egiptean, Abdel Fattah Al-Sisi, privind controversata decizie americana de a recunoaște Ierusalimul drept capitala a Israelului, a anunțat duminica președinția egipteana, transmite AFP.…

- Implinirea a 25 de ani de la stabilirea relatiilor diplomatice dintre Republica Moldova si Statele Unite a fost sarbatorita la Washington. La receptia organizata in cladirea Capitoliului, partenerii americani si-au exprimat sustinerea neconditionata pentru tara noastra.

- Bitcoin a depasit pentru prima oara nivelul de 16.000 de dolari pe unitate, iar cererea uriasa a dus la blocarea uneia dintre cele mai mari platforme de tranzactionare, cu doar câteva zile înainte de începerea tranzactiilor cu contracte futures pentru moneda virtuala în Statele…

- Șeful diplomației ruse, Serghei Lavrov, i-a transmis omologului sau american Rex Tillerson ca Phenianul este dispus sa poarte discuții directe cu Washingtonul, pe tema arsenalului nuclear. Cei doi oficiali au avut, joi, o întrevedere la Viena. „Am vorbit despre situația din peninsula…

- Bitcoin a depasit pentru prima oara, vineri, nivelul de 17.000 de dolari pe unitate, iar cererea uriasa a dus la blocarea uneia dintre cele mai mari platforme de tranzactionare, cu doar cateva zile inainte de inceperea tranzactiilor cu contracte futures pentru moneda virtuala in Statele Unite, relateaza…

- Leul a crescut, miercuri, în raport cu euro, BNR anunțând o cotație de 4,6321 cu 0,05% sub cotația de marți.De asemenea, moneda americana s-a apreciat în fața leului, pâna la cotația de 3.9175 lei/dolar, cu 0,31% mai mult decât marți.Moneda naționala…

- ”Bitdefender va fructifica noul parteneriat cu Vitruvian Partners pentru a-si intari pozitia de lider atat in piata de solutii de securitate pentru companii, cat si in cea pentru utilizatori individuali. Bitdefender si-a extins amprenta internationala in ultimii ani prin stabilirea unui nou sediu…

- Bitdefender, cel mai mare producator roman de software, a anuntat vineri ca fondul de investitii Vitruvian Partners a devenit al doilea cel mai mare actionar al companiei, odata cu achizitia pachetului minoritar de aproximativ 30%, detinut de fondul de investitii Axxess Capital, tranzactie care stabileste…

- Banca Naționala a Romaniei a anunțat, miercuri, un curs de 4,6497 lei/ euro, in scadere cu 0,12% fața de maximul istoric atins marți. Cu o zi în urmă, moneda unică a atins un maxim istoric față de leu, cursul anunțat, marți, de BNR fiind de 4,6551 lei/euro. …

- Miliardarul Bill Gates investește in gasirea unui tratament pentru Alzheimer, considerat unul dintre sfintele graaluri ale medicinei moderne, scrie CNN . In prezent nu exista nici un tratament care sa opreasca boala sau macar sa-i incetineasca evoluția. Dar multimilionarul Bill Gates spera sa schimbe…

- Moneda unica europeana atinge un nou maxim pe piața interbancara, in raport cu leul, ajungand pana la valoarea de 4,63 lei. Acesta este cel mai mare nivel din iulie 2012, cand euro a atins valoarea de 4,63749 lei pe piata interbancara. Analiștii și specialiștii in finanțe au parerile imparțite. Unii…

- Euro a atins miercuri cotatia de 4,63477 lei pe piata interbancara, cel mai mare din iulie 2012 pana in prezent, pe fondul accentuarii tensiunilor sociale.Acesta este cel mai mare nivel din iulie 2012, cand euro a atins valoarea de 4,63749 lei pe piata interbancara, anunța News.ro. Citește…