- Kira Hagi, fiica celebrului Gica Hagi, a luat un premiu la Los Angeles, la un festival organizat de IMDB, pentru scurtmetrajul ”Fragile”. Chiar Ambasada Americii de la Bucuresti a felicitat-o pe fiica fostului fotbalist.A

- Aflata in America, unde a petrecut o vacanța de vis alaturi de fiica sa, Irina, Monica Gabor și-a aniversat implinirea varstei de 30 de ani! Monica Gabor traiește, de ceva ani, visul american la cele mai inalte cote. Vedeta locuiește intr-o vila de lux, in Malibu. Și strabate America la volanul celor…

- Kira Hagi a fost premiata in Los Angeles și a reușit sa termine cu brio Academia de Teatru și Film „New York" din L.A. In prezent, Kira traiește visul american. Recent, ea a fost premiata in Los Angeles, pentru filmul de scurt metraj pe care l-a realizat, "Fragile" și a primit vești cat se…

- Gica Hagi are de ce sa fie mandru de fiica sa. Aceasta a plecat in America, in urma cu trei ani, pentru a-și realiza visul. Recent, Kira Hagi a fost premiata in Los Angeles și a reușit sa termine cu brio Academia de Teatru și Film „New York” din L.A. Fiica lui Gica Hagi a știu tot timpul ce vrea de…

- Gigi Becali are toate motivele sa fie mandru de fiica lui, Teodora. Iar asta pentru ca, pare-se, tanara moștenitoare a latifundiarului a invațat cum funcționeaza lucrurile, in București, cand iți dorești ceva din tot sufletul.

- Ivanka Trump, fiica presedintelui american Donald Trump, are de acum un birou la Casa Alba, chiar daca ea nu este angajata de catre guvern, relateaza AFP si Reuters. De la depunerea juramintului de catre Donald Trump la 20 ianuarie, Ivanka Trump (35 de ani) a fost vazuta de numeroase ori in celebra…

- Face ce face si ajunge sa se dea in spectacol. Ultima aroganta a lui Nicu Maharu esrte de-a dreptul socanta. In timp ce fiica sa, Bianca, se afla pe patul de spital, ca urmare a accidentului rutier pe care l-a suferit la munte, controversatul barbat a incins o petrecere de pomina.

- "Mi-ar placea sa vina un frate sau o surioara pentru Ana", a declarat Simona Gherghe, potrivit spynews.ro. Totuși, convinsa de faptul ca graba strica treaba, vedeta este precauta: "Acum asteptam sa ne mai revenim putin. Nu mai sunt foarte tanara pentru asta. Organismul are si el un ciclu si are nevoie…

- Monica Gabor petrece sarbatorile cu Irinel Columbeanu și fiica lor. Vedeta și Irina se distreaza de minune impreuna, mai ales cand vine vorba de noua pasiune a fetei. Irinel și Irina au plecat la Los Angeles, acolo unde vor petrece sarbatorile de iarna. Fiica lui Irinel Columbeanu reuseste sa faca bani…

- Mihaela traieste o drama, de cand fostul iubit i-a furat copilul de doi ani din brate. Ea a povestit, la Acces Direct, ca locuia impreuna cu iubitul, dar acesta a hotarat sa plece de acasa.A

- Au trecut șase ani de la nașterea copilului fostului președinte al Franței, Nicolas Sarkozy (62) cu modelul Carla Bruni (49), iar inca de la venirea pe lume a fetiței pe nume Giulia Sarkozy, parinții ei celebrii au incercat din greu sa o ținta departe de atenția publica. Pe atunci apareau cateva fotografii…

- Dupa zece ani de casnicie, Roxana Ciuhulescu si Mihai Ivanescu au divortat la notar. Cu toate acestea, barbatul face tot ce-i sta in putinta sa o rasfese pe fetița rezultata din mariajul cu vedeta de televiziune.

- O veste socanta a zguduit, marti seara, Romania! O tanara a decedat, dupa ce a fost impinsa de o alta femeie in fata metroului! Criminala se numeste Magdalena Serban si a fost capturata de politisti cateva ore mai tarziu. A fost retinuta si dusa la audieri, iar, mai apoi, a fost arestata pentru 30 de…

- Magdalena Serban, o femeie in varsta de 36 de ani din Craiova, a fost retinuta de Politie si declarata principala suspecta in cazul crimei din statia de metrou Dristor. Femeia va fi prezentata in fata magistratilor cu propunerea de arestare preventiva.

- Fiica fostului președinte al CSJ, Ion Muruianu, Mihaela Muruianu, ar fi trait in Londra in perioada studenției, din banii proveniți de la doua companii implicate in Laundromatul rusesc. Marea parte a sumei, circa 1.6 milioane de lei, acoperea costurile de chirie a apatamentului, situat nu departe de…

- Este unul dintre cele mai mari staruri, cu o viața tumultuoasa și 8 copii cu 5 femei diferite. Rockerul de la The Rolling Stones este un cuceritor chiar și la varsta de 74 de ani. A fost casatorit o singura data cu Bianca Jagger, iar de la divorțul de aceasta din 1997 tot schimba partenerele de viața…

- „Suntem incredibili de fericiți pentru Meghan și pentru Harry. Fiica noastra a fost dintotdeauna o persoana buna și iubitoare. Sa o vedem alaturi de Harry, care impartașește aceleași calitați, este o mare bucurie pentru noi, parinții ei. Le uram o viața plina de bucurii și suntem foarte incantați de…

- Un incendiu puternic a izbucnit, marți spre miercuri, in jurul orei 02.00, la o casa din Ighiu. Imobilul era locuit de o femeie și fiica ei liceanca. Cele doua au reușit sa se salveze insa acoperișul a fost mistuit de flacari. La fața locului au ajuns doua autospeciale ale ISU, cu ajutorul carora s-a…

- Bine faci – bine gasești! Cel puțin asta ar putea sa fie povestea unui britanic, care a caștigat 50.000 de lire la foarte scurt timp dupa ce a inapoiat o suma de bani pe care a gasit-o, relateaza Daily Record. Colin Banks, in varsta de 50 de ani, a vazut 30 de lire in fața unui bancomat, aflat la intrarea…

- Ziua de duminica a fost una extrem de dureroasa pentru arta romaneasca, Stela Popescu fiind condusa pe ultimul drum de sute de oameni și de artiști care i-au fost alaturi de-a lungul indelungatei sale cariere. iar printre aceștia s-a numarat și fiica lui Adriana Enache, Diana, tanara insoțindu-și tatal…

- Drama intr-o familie din Arad. Un barbat beat și-a injunghiat fiica de 12 ani. Copila a ajuns la spital in stare critica. Medicii spun ca aceasta avea hemoragie puternica, astfel ca a fost dusa de urgența in sala de operații și a fost supusa unei intervenții.

- Prințul Harry al Marii Britanii se va casatori cu actrița Meghan Markle. Nunta va avea loc anul viitor. Clarence House a anunțat oficial faptul ca Prințul Harry al Marii Britanii urmeaza sa se casatoreasca cu actrița Meghan Markle, cunoscuta pentru rolul sau din serialul Suits. Anunțul oficial mai precizeaza…

- Stela Popescu s-a stins joi, iar fiica ei adoptiva a gasit-o fara suflare si a chemat Ambulanta. Doinita a acuzat din plin socul disparitei celei care i-a fost o adevarata mama. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , va arata cat de greu a traversat fiica adoptiva momentele crunte de dupa moartea marii…

- Stela Popescu nu a avut copii, insa a infiat-o pe fata fratelui regretatului ei soț, Puiu Maximilian. Doinita este fiica naturala a fratelui sotului Stelei Popescu, Ion Maximilian, care a venit in Romania la varsta de 15 ani si “s-a lipit” de familia Stelei. “Eu traiam in Cehoslovacia, impreuna cu mama…

- Dupa ce si-a facut de cap la Londra alaturi de noua sa cucerire, Codruta, o bruneta originara din Cluj-Napoca, Adrian Cristea a revenit in forta in Romania! Primul lucru pe care „Printul” l-a facut pe meleagurile mioritice a fost sa-si vada fiica.

- Inspirata de tematica petrecerii zilei de nastere a mamei sale (petrecere cu "sirene" pe un yacht in Dubai!), Samira Zenga si-a dorit si ea o petrecere mai speciala, o zi de nastere cu tematica mitologica- marina...

- Fostul mare fotbalist Gheorghe Hagi are cu ce se mandri. este tatal unei fete care este pe zi ce trece mai seducatoare. Gheorghe Hagi, care a fost casatorit cu Lena , este considerat cel mai bun fotbalist al Romaniei. Fostul capitan al Naționalei de Fotbal a țarii noastre, are doi copii extrem de reușiți:…

- In ultimii ani, Betty Salam a trecut prin fel si fel de perioade, iar silueta ei a fost cea care a avut cel mai mult de suferit. Fiica lui Florin Salam a spus adevarul din spatele acestor variatii de greutate.

- Alexandra Becali este, cu siguranța, una dintre cele mai vanate puștoaice din lumea buna a Capitalei. Frumoasa, cu un tata putred de bogat, deșteapta și ”cu vorbele la ea”, fiica mijlocie a latifundiarului pare insa insensibila la farmecele barbaților.

- Gheorghe Hagi are toate motivele sa fie mandru de fiica sa, Kira. In urma cu trei ani, tanara a plecat in SUA pentru a studia actoria la Academia de Teatru si Film “New York”, din Los Angeles. A

- Vladimir Draghia este un barbat implinit si fericit de cand o are in viata lui pe micuta Alaia Zora. In urma cu ceva timp fetita a facut primi pasi, iar taticul fericit a impartasit momentul important cu fanii sai.

- Pare incredibil, dar este adevarat! O pisica fara stapan este principalul suspect intr-o tentativa de omor asupra unei batrane in varsta de 82 de ani. Femeia a fost gasita in stare critica, in locuința ei din orașul japonez Mifune, relateaza Sky News. Mayuko Matsumoto, in varsta de 82 de ani, a fost…

- Sarbatoarea de sambata, Sfantul Mucenic Victor are o insemnatate aparte in sufletul Gabrielei Cristea si al sotului ei, Tavi Clonda, pentru ca este ziua de nume a fiicei lor, Victoria. Prezentatoarea TV si sotul ei i-au transmis fiicei lor un mesaj emotionant.

- Stiam deja ca Uber lucreaza la serviciul de ride sharing aerian cunoscut drept Uber Air de ceva vreme, dar au inceput sa apara si dovezi concrete acum. Mai nou si Citeste articolul complet pe Volan.ro.

- Seara plina de surprize pentru Daniela Gyorfi astazi, de la ora 21.15, la “Aici eu sunt vedeta”, caci adorabila ei fetița, Maria (6 ani), va dezvalui cateva dintre secretele celebrei sale mame.

- Mama si fiica au facut copii cu acelasi barbat?! Este acuzatia adusa de Vasile. Cu inima facuta zdob, dar si cu lacrimi in ochi, barbatul spune sus si tare ca fiica sa, care ar fi fost violata de amantul sotiei, are doi copiii cu acesta si ar fi din nou insarcinata.

- Irinel Columbeanu a fost casatorit cu Monica Gabor, iar in urma relatiei a aparut Irina, care acum are 10 ani. Micuta a ramas in grija tatalui dupa divort. In cadrul unei emisiuni TV, aceasta a dezvaluit ce detesta la parintele sau. A

- Un mesaj postat pe Twitter de Donald Trump Jr. cu ocazia Halloween-ului, in care o invața pe fiica sa ce inseamna ''socialismul'', a starnit un val de critici la adresa presupusei ignoranțe a fiului președintelui american, informeaza miercuri AFP. Sursa foto: Donald Trump Jr. / Twitter …

- Mallory Grossman, o fetița in varsta de 12 ani din New Jersey, s-a sinucis dupa ce timp de cateva luni a fost victima fenomenului bullying, adica a fost harțuita pe Internet de elevele de la școala la care invața. Harțuirea a ajuns la apogeu atunci cand una dintre colege a intrebat-o pe Mallory: „De…

- Chiar daca iPhone X este un produs despre care se stie aproape totul, asta nu inseamna ca angajatii Apple au voie sa il prezinte altor oameni inainte de a ajunge in magazine. Un inginer al companiei a fost concediat dupa ce fiica lui a publicat pe YouTube un clip video hands-on cu dispozitivul adus…

- Paula Chirila are parte de o surpriza imensa din partea fiicei ei, Carla, in varsta de 7 ani si jumatate. Micuta nu stie sa tina un secret, asa ca spune toate lucrurile pe care le stie la TV.

- Liderul PNL, Ludovic Orban, a declarat sambata la Iasi ca functionarii trebuie sa aiba salarii mari, dar ca trebuie rasplatiti doar cei care fac performanta, nu "fata lui Daea sau cohortele de beizadele, nepoate si amante din institutii".Ludovic Orban a participat sambata la Forumul Administratiei…

- O tanara de 20 de ani a provocat un accident teribil pe strazile din Kharkiv, Ucraina. Alyona Zaitseva, fiica unui oligarh ucrainean, a intrat cu mașina in pietonii de pe trotuar. Alyona Zaitseva se afla la volanului bolidului sau, un Lexus, cand a trecut pe roșu. Automobilul a lovit un Volkswagen Touareg,…

- Un caz ingrozitor a socat intreaga lume. Un barbat este acuzat ca si-a violat si sechestrat fiica vitrega timp de 19 ani, lasand-o pe aceasta si insarcinata de noua orp. Acesta a fost arestat in Mexic si extradat in America, potrivit independent.co.uk.