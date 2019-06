Stiri pe aceeasi tema

- Mesaj cutremurator facut public de catre soția lui Cristian Amariei, polițistul ucis la Timiș, in timp ce se afla in misiune. Ofițerul a lasat un gol uriaș in urma, iar femeia care i-a fost alaturi ani de zile iși plange amarul cum poate ea.

- Prezentatorul TV Simon Thomas a trecut prin momente groaznice dupa moartea soției lui. Acesta a dezvaluit cat de greu i-a fost sa-i spuna copilului sau ca nu-și va mai vedea niciodata mama. Gemma...

- Oana și Viorel Lis o duc tot mai greu din punct de vedere financiar, iar vedeta nu ezita sa recunoasca acest lucru. Mai mult, aceasta a recunoscut ca a bagat la pacanele și a caștigat 40 de lei, pentru a-și putea cumpara o cafea. Mai mult, in ultima perioada au aparut zvonuri cum ca Oana Lis ar merge…

- ALEGERILE EUROPARLAMENTARE 2019 și REFERENDUM 2019. Sotia presedintelui Klaus Iohannis, Carmen Iohannis, a declarat duminica, la iesirea de la urne, ca a votat "pentru o Romanie europeana, pentru justitie...

- Marc Benioff, CEO-ul companiei de software Salesforce, a donat 30 de milioane de dolari Universitații din California, cu scopul de a finanța cercetarile cu privire la cauzele și soluțiile problemei oamenilor fara adapost, noteaza CNN. Inițiativa finanțata de Mark Benioff și soția lui, Lynne, UCSF Benioff…

- Poveștile fascinante a 34 de femei poloneze și romance, care au avut curajul de a schimba propria țara, Europa și lumea, sunt reunite intr-o expoziție prezentata la Iași, in pana la 12 mai 2019, de catre Institutul Polonez din București, avand ca partener Complexul Muzeal Național „Moldova” Iasi. Panourile…

- Pe 5 mai se implineste un an de la izbucnirea conflictului de la Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Dereneu, Calarasi, scrie Jurnal de Chișinau . Conflictul a aparut dupa ce cativa enoriasi, sustinuti de Mitropolia Moldovei, au spart usile si au ocupat abuziv biserica in semn de protest fața de…

- Un milion de romani sarbatoresc Paștele. Sambata seara au luat lumina și au fost la Sfanta Liturghie a Invierii Domnului. In București, Catedrala "Sfantul Iosif" a fost arhiplina. La fel și alte biserici din țara.