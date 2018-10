Stiri pe aceeasi tema

- Scoala Gimnaziala nr. 31 din Constanta comunica organizarea unui concurs in baza ocuparii postului vacant de administrator financiar, cu jumatate de norma in cadrul Compartimentului Administrativ.Concursul va avea doua probe, cea scrisa incepand cu ora 10.00, in data de 31 octombrie, iar proba scrisa…

- Serviciul Public de Asistenta Sociala Constanta organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei contractuale de executie vacante, din cadrul Serviciului Administrare Crese:ingrijitoare ndash; 2 posturiCerinte specifice:studii generale;fara vechime.Educator puericultor…

- Scenariile SF tocmai au devenit realitate! O companie chineza a anunțat ca in luna octombrie scoate la vanzare prima mașina zburatoare din lume, capabila sa transporte doua persoane. Cat costa vehiculul?

- Primaria Lopadea Noua transmite ca in aceste zile va incepe procedura de selectare a constructorului care se va ocupa de modernizarea totala a drumului care leaga satul Ocnișoara de restul lumii. Investiția in valoare de 10.443.451, 38 lei este menita a „scoate in lume” satul Ocnișoara, care, data fiind…

- Primaria Comunei Castelu organizeaza concurs in data de 4 octombrie 2018 ora 10.00 proba scrisa si in data de 8 octombrie 2018 ora 10.00 interviul pentru ocuparea functiei publice vacante de inspector, clasa I, gradul profesional debutant in cadrul Compartimentului evidenta persoanei. Pentru a putea…

- Primaria Cumpana anunta ca va construi o cresa, care va avea o inaltime de P 1 etaje si pentru care va achita circa 3,6 milioane de lei. In acest sens, autoritatea publica locala va organiza o procedura publica pentru atribuirea contractului "Construire imobil cu destinatia de cresa in comuna Cumpanaldquo;,…

- Ana Iorga a prezentat la „Pe Cuvant” o serie de nume proprii de persoane pronunțate greșit. Multe nume au o poveste și o pronunție care deriva din istoria lor. Greșit (cu accent pe „i”):...

- Practic, prin OpANAF nr. 1960/2018 , publicat in Monitorul Oficial din data de 10 august, sunt abrogate Atestatele de distributie a produselor energetice si bauturilor alcoolice in regim angros de catre operatorii economici ce nu au depozitare. „Este cazul unei societati ce achizitioneaza benzina…