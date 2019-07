Stiri pe aceeasi tema

- La 18 ani de la perioada cand faceau furori pe scenele din Romania, Andreea Balan și Andreea Antonescu revin in formula care le-a consacrat. Trupa Andre se reunește, iar acest lucru inseamna foarte mult pentru Andreea Antonescu, care se ține, astfel, de o promisiune facuta tatalui ei.

- O femeie din Prahova a fost oprita de polițiștii rutieri dupa ce a intrat cu mașina pe care oconducea intr-o zona cu „acces interzis”. Tanara a dat datele surorii ei, sperand sa scape de amenda, dar ce a urmat i-a șocat intreaga familie.

- Cei șapte episcopi greco-catolici romani au fost beatficați de Papa Francisc in cadrul ceremoniei de pe Campia Libertații din Blaj. „Sa fie de acum inainte numiți Fericiți și sa li se poata celebra sarbatoarea in locurile și dupa legile prevazute de dreptul canonic, in fiecare an la 2 iunie”. „Noi ascultand…

- Fratele lui Radu Mazare, Mihai, s-a prezentat, vineri, la Penitenciarul Rahova pentru a-i aduce mancare, acesta declarand ca fostul edil este mulțumit de condițiile din detenție, spre deosebire de cele din Madagascar și intenționeaza sa scrie la revista inchisorii și sa iasa la munca, scrie...

- Fostul parlamentar Alexandru Mazare i-a criticat pe cei care se bucura ca fratele sau este adus in țara pentru a fi inchis, spunand ca ar vrea ca aceștia sa aiba parte de aceeași dreptate pe care a avut-o și fostul primar al Constanței. „Nu am vorbit cu el (Radu Mazare -n.r.). Un singur lucru vreau…

- Numele ales de Ștefan Banica și de lavinia Pirva pentru baiețelul lor nou-nascut are o semnificație aparte pentru celebrul artist. Ștefan Banica Junior a devenit tata pentru a treia oara. Actuala sa soție, Lavinia Pirva a nascut in data de 16 mai 2019. Acesta este primul copil al cuplului Ștefan Banica-Lavinia…

- Invierea Domnului este temeiul invataturii crestine, pe care Sfintii Apostoli o propovaduiesc si o lasa Mostenire Bisericii.,,Si apropiindu Se Iisus, le a vorbit lor, zicand: Datu Mi s a toata puterea, in cer si pe pamant. Drept aceea, mergand, invatati toate neamurile, botezandu le in numele Tatalui…

- Crima odioasa pe insula spaniola Tenerife. Un german si-a ucis sotia si unul dintre cei doi copii intr-o pestera situata intr-o zona izolata. Baiatul asasinat avea doar zece ani. Cel de-al doilea copil, de sase ani, a reusit sa fuga si a fost gasit de un grup de localnici.