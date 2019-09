Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul USR-PLUS la alegerile prezidențiale din noiembrie, Dan Barna, îi va da votul candidatului PNL, adica președintelui Klaus Iohannis, în cazul în care el nu va ajunge în turul al doilea.

- Candidatul USR-PLUS la alegerile prezidențiale, Dan Barna, a indicat, duminica seara, la Digi 24, pe cine o sa voteze daca nu intra in finala prezidențiala. „Evident, candidatul PNL”, a zis Barna, intrebat cu cine ar vota in turul 2 intre Klaus Iohannis și Mircea Diaconu (independent susținut de…

- Fostul consilier al liderului USR Dan Barna, Andrei Caramitru, a indemnat duminica electoratul sa nu-l voteze pe Klaus Iohannis in primul tur la prezidențiale, ci sa-l voteze pe Dan Barna pentru a lasa PSD in afara concursului, dupa care in turul 2 „sa nu mai votam mesianic, idolatrizand pe cineva,…

- Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan a declarat duminica, la Romania TV, dupa ce USR-PLUS au anunțat ca vor avea un candidat propriu la prezidențiale in persoana liderului USR Dan Barna, ca președintele Klaus Iohannis va caștiga primul tur al alegerilor prezidențiale cu peste 35%.Intrebat cu…

- Dan Barna și Dacian Cioloș, liderii Alianței USR-PLUS, au anunțat oficial ca vor merge in tandem la alegeri, Dan Barna urmand sa fie candidatul pentru prezidențiale. Ambii și-au declarat convingerea ca Dan Barna se va confrunta in turul doi cu Klaus Iohannis. Dan Barna și Dacian Cioloș au anuțat oficial…

- Liderul PLUS, Dacian Ciolos, spune ca, in opinia sa, in turul al doilea al alegerilor prezidentiale vor intra candidatii PNL si USR-PLUS. El afirma ca va renunta la mandatul de la Bruxelles daca va fi desemnat prim-ministru al Romaniei.Presedintele PLUS, Dacian Ciolos, a declarat, vineri seara,…

- PSD are slabe șanse sa intre in turul II al alegerilor prezidențiale, considera jurnalistul Dan Barbu, care analizeaza situația partidului dupa alegerile europarlamentare și condamnarea lui Liviu Dragnea la inchisoare. Barbu spune ca noua conducere a PSD a deschis porțile colaborarii cu Klaus Iohannis."Rezultatele…

- USR da mana cu PSD ca sa-l bata pe Iohannis la prezidențiale. Deputatul USR Claudiu Nasui a vorbit luni seara la Realitatea TV despre alegerile prezidentiale din iarna si a afirmat ca Dan Barna va ajunge „cu siguranta” in turul II, acolo unde se va confrunta cu Klaus Iohannis și ca spera ca electoratul…