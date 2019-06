Stiri pe aceeasi tema

- Liderul USR Dan Barna a declarat ca alianța USR-PLUS își propune sa câștige alegerile prezidențiale din toamna, în condițiile în care candidatul ar urma sa fie desemnat în saptamânile viitoare, sugerând ca schimbarea lui Klaus Iohannis de la Cotroceni s-ar înscrie…

- Victor Ponta face mișto de foștii colegi din PSD care vor sa candideze la prezidențiale. In ședința CEX de joi, Șerban Nicolae a anunțat ca vrea sa candideze impotriva lui Klaus Iohannis, el adaugandu-i-se lui Liviu Pleșoianu, care a precizat inca din 2018 ca va candida.Ponta spune ca discuțiile…

- Fostul premier Victor Ponta a declarat duminica, la Romania TV, ca in opinia sa PSD nu este favorit sa ajunga in turul 2 la prezidențiale, pentru prima oara in istoria post-decembrista.Ponta a apreciat ca PSD nu va merge pe un independent la prezidentiale. „Sa fie cineva care a stat langa…

- Sociologul Alfred Bulai a declarat, pentru DCNews, ca ”nu atat rezultatul alegerilor europarlamentare, cat inchiderea lui Liviu Dragnea a debalansat scena politica, in sensul in care-l lipsește pe Klaus Iohannis de adversarul direct. Un alt referendum pentru modificarea Constituției ar dilua participarea,…

- Klaus Iohannis a afirmat ca o revizuire ampla a Constituției, ceruta de catre UDMR și Pro Romania, nu este posibila in momentul de fața, prioritara fiind transpunerea cat mai rapida in legea fundamentala a rezultatelor de la referendum. Președintele a argumentat ca o modificarea substanțiala a Constituției…

- Conform Barometrului de opinie publica al Academiei Romane realizat de INSCOP Research in perioada 12 aprilie – 3 mai 2019, Klaus Iohannis conduce in preferințele electoratului pentru alegerile prezidențiale. Șeful statului ocupa prima poziție și in topul increderii in personalitațile politice,…

- "Am de gand sa-i fac o vizita domnului Dragnea. De astazi inainte, menirea mea este pentru unitate intre toti social-democratii din Romania. (...) Sa incerce cu Victor Ponta, cu Gabriela Firea, sa faca o impacare, ca doar impreuna putem sa avem rezultate bune pentru Cotroceni si pentru toate bataliile…

- Deputatul Sorin Marica, fost membru PSD, actualmente membru al Pro Romania, a declarat joi, la Deva, ca saptamana viitoare si-a propus sa se intalneasca cu presedintele Partidului Social Democrat (PSD), Liviu Dragnea, pentru a-i propune o unificare a fortelor politice de factura social-democrata…