Pe cine urăsc românii și de ce? O agenție americana a descoperit pe cine urasc romanii și de ce! Poporul roman se considera superior altor naționalitați sau altor religii. Romanii nu iși doresc vecini musulmani sau evrei. Suntem impotriva casatoriilor gay, nu dorim interacțiunea cu alții, insa suntem dispuși sa le toleram prezența, dar dupa ce ii izolam, arata Adevarul.ro. Romanii se considera superiori altor nații Din punct de vedere cultural, romanii se considera superiori, sunt habotnici și nu ar fi dispuși sa aiba in familie sau ca vecini musulmani ori evrei. Mai mult, gradul de toleranța al romanilor privind casatoriile… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol: unica.ro

