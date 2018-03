Pe cine trimite PSD in conducerea TVR - Doina Gradea ar urma sa ramana sefa televiziunii publice

Stiri pe aceeasi tema

- Conducerea Parlamentului se va reuni, astazi, in cadrul Birourilor Permanente Reunite, in cadrul carora vor fi inaintate propunerile partidelor pentru Consiliul de Administrație al Televiziunii Naționale.Citește și: PSD anunța convocarea unui referendum: Cel mai probabil va avea loc in luna…

- Senatorul PNL Daniel Zamfir, inițiator al proiectelor de lege privind plafonarea dobanzilor sau ”darea in plata” este in razboi cu BNR. Acesta a depus in Parlament un proiect de eliminare a imunitații membrilor Consiliului de Administrație al BNR. Parlamentarul spune ca este vorba despre acele articole…

- Banca Transilvania a anuntat miercuri seara pe bursa propunerea de distribuire a profitului realizat in 2017. Astfel, din profitul net de 1,185 mld. lei, 104,9 mil. lei se aloca pentru rezerve legale si alte rezerve , 1,1081 mld. lei se aloca pentru rezerve din profitul net de repartizat,…

- „Terenul (transferat Primariei Capitalei pentru construirea Spitalului Metropolitan - n.r.) are o suprafața de peste 47.000 de metri-patrați, este situat in Șoseaua Pipera din sectorul 2 și trece din domeniul public al statului și administrarea Societații Romane de Televiziune in domeniul public al…

- Executivul a aprobat, miercuri, OUG privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si administrarea Societatii Publice de Televiziune in domeniul public al Municipiului Bucuresti pentru realizarea Spitalului Metropolitan din Capitala, a anuntat Nelu Barbu, purtatorul de cuvant al…

- Plenul Camerei Deputatilor a adoptat, marti, cu amendamente, OUG 90/2017 privind unele masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene, care aduce unele corecții legii salarizarii unice. Potrivit actului normativ, angajarile la stat se suspenda in 2018.…

- Presedintele Comisiei de cultura a Camerei Deputatilor, liberalul Gigel Stirbu, a precizat ca Doina Gradea, directorul general interimar al Societatii Romane de Televiziune, a anuntat ca nu poate fi prezenta marti la audierile din comisie pe tema difuzarii interviului cu Sebastian Ghita, insa si-a…

- Joi, 15.03.2017, ora 12.00 va avea loc sedinta Comisiei nr. 5 pentru administratie publica, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetateanului din cadrul Consiliului Local Constanta.64 de proiecte de hotarare se afla pe ordinea de zi a sedintei.In sectiunea "Documente"…

- Un teren aflat in administrarea Societatii Romane de Televiziune, situat in Soseaua Pipera, va fi trecut in domeniul public al Primariei Bucuresti pentru constructia Spitalului Metropolitan, potrivit unui proiect de ordonanta de urgenta publicat pe site-ul Ministerului Finantelor Publice (MFP). Valoarea…

- Directorul general interimar al Societatii Romane de Televiziune, Doina Gradea, a fost invitata, in 20 martie, la comisia de cultura a Camerei Deputatilor pentru a da explicatii in legatura cu difuzarea pe postul national de televiziune a interviului realizat cu Sebastian Ghita. "Stimata…

- Majoritatea grupurilor parlamentare si presedintia au transmis propunerile lor pentru Consiliul de Administratie al Societatii Romane de Televiziune (SRTv), intre nominalizati numarandu-se directorul TVR 1, Raico Cornea, si Christel Topescu. […]

- Birourile reunite ale celor doua Camere au aprobat, marti, stabilirea unui termen de doua saptamani pana la care pot fi facute propunerile nominale finale pentru Consiliul de administratie al Societatii Romane de Televiziune. "Am hotarat stabilirea unui termen de doua saptamani in care toate grupurile…

- Mai multe instituții din Alba organizeaza concursuri pentru posturi vacante, in perioada urmatoare. Candidatii trebuie sa indeplineasca anumite conditii, privind studii sau vechime in munca sau alte cerinte. Posturi vacante la data de 11 martie 2018 si conditii de participare la concurs: *Primaria Comunei…

- Unul din proiectele aflate pe ordinea de zi a sedintei extraordinare a Consiliului Local Baia Mare de luni, 12 martie, prevede reducerea mandatului de director general al SC URBIS SA de la patru ani al doi ani de la data numiri. Iata cum arata proiectul de hotarare: Art. 1 Se propune aprobarea modificarii…

- Comitetul Executiv al PSD a validat toate candidaturile pentru Congresul extraordinar de sambata, cea mai disputata functie va fi cea de presedinte executiv, unde sunt inscrisi Viorica Dancila, Ecaterina Andronescu si Nicolae Banicioiu.

- Fanii lui PAOK Salonic au invadat o televiziune și l-au obligat pe prezentator sa citeasca un mesaj din partea lor! In Grecia e un scandal imens dupa ce PAOK Salonic a pierdut la „masa verde” meciul cu Olympiakos și, in plus, echipa antrenata de Razvan Lucescu a fost depunctata cu 3 puncte. Dupa ce…

- Aproximativ 40 de suporteri ai formatiei PAOK Salonic, antrenata de romanul Razvan Lucescu, nemultumiti de penalizarea cu trei puncte a echipei lor, au invadat marti sediul unui post de televiziune de stat din Grecia si au obligat un reporter sportiv sa citeasca, timp de cinci minute, mesajul lor,…

- PSD Buzau va trimite la Congres o delegatie de 140 de persoane, care va avea ca mandat sustinerea actualului Guvern, a programului de guvernare si a lui Livia Dragnea la conducerea partidului, decizia fiind luata sambata, in cea de doua Conferinta Extraordinara Judeteana de cand conducerea organizatiei…

- Consiliul de administratie din cadrul societatii Logistic Park, cu sediul in municipiul Constanta, intrunit in sedina in data de 19.12.2017, in temeiul Legii 31 1990, republicata si modificata, precum si in baza actului constitutive, a decis:Prelungirea duratei mandatului directorilor Petras Viorel…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a trimis vineri, 23 februarie a.c., Parlamentului, spre reexaminare, Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 70/2017 privind modificarea și completarea Legii nr. 160/1998 pentru organizarea și exercitarea profesiunii de medic veterinar.Vezi…

- Camera Deputatilor a adoptat tacit, miercuri, proiectul de lege al presedintelui executiv al PMP, Eugen Tomac, potrivit caruia propunerile pe care grupurile parlamentare le fac in Consiliile de Administratie ale Societatii Romane de Radiodifuziune (SRR) si ale Societatii Romane de Televiziune (SRTV)…

- Potrivit expunerii de motive a proiectului, cresterea numarului de propuneri de la 8 la 10 pentru membrii Consiliului de Administratie al Societatii Romane de Radiodifuziune, respectiv al Societatii Romane de Televiziune, inaintate de catre grupurile parlamentare are drept scop respectarea configuratiei…

- Jurnalistii Monica Ghiurco si Karen Sebesi au fost alesi reprezentanti ai salariatilor Televiziunii Romane in viitorul Consiliu de Administratie (CA), in urma scrutinului desfasurat luni la sediile TVR din Bucuresti, Cluj, Craiova, Iasi, Timisoara si Tirgu Mures, a anuntat televiziunea publica. Mihai…

- Atacantul Științei, Alexandru Mihai Roman, va evolua pana la finalul sezonului Ligii I la formația ACS Poli Timișoara. Conducerea clubului oltean apreciaza ca imprumutul la gruparea banațeana reprezinta o oportunitate pentru fotbalist de...

- Conducerea parlamentului a adoptat joi proiectul de hotarare pentru infiintarea comisiei de ancheta parlamentara care il vizeaza pe seful Serviciului de Protectie si Paza, Lucian Pahontu, comisie dorita de Liviu Dragnea si Calin Popescu-Tariceanu, dupa ce liderul PSD l-a acuzat in repetate randuri pe…

- Toata noaptea a nins in cea mai mare parte a tarii, iar precipitatiile nu vor conteni pana diseara. Drumarii muncesc de zor si imprastie tone de material antiderapant itat in capitala, cat si pe traseele din tara.

- Uniunea Salvati Romania anunta, intr-un comunicat transmis marti, ca organizeaza un nou concurs deschis de CV-uri pentru a nominaliza "cele mai competente persoane" la conducerea Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii, Societatii Romane de Televiziune si Consiliulului Legislativ.

- Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA va informeaza ca, vineri 9 februarie 2018, Consiliul de Administratie l-a desemnat pe Ion Gavrila director general interimar al companiei. Ion GAVRILA va coordona activitatea CFR SA, compania nationala care administreaza si gestioneaza infrastructura feroviara…

- Dupa greva din toamna, sindicatul Transloc din OTL nu s-a mai impacat cu conducerea societații, și nici cu cea a Primariei Oradea. Joi, șefii sindicatului Transloc au convocat intalniri cu colegii lor, in depoul OTL. Noile nemulțumiri se leaga de plafonarea concediului de odihna la 25 de…

- Bogdan Mindrescu a demisionat din functia de director general al Companiei Nationale Aeroporturi Bucuresti (CNAB), care administreaza cele doua aeroporturi ale Capitalei, au declarat joi pentru News.ro surse oficiale. Demisia sa vine in urma raportului Corpului de control al premierului care a anuntat…

- Conducerea Televiziunii Romane a anuntat, miercuri, ca demareaza alegerile interne pentru desemnarea reprezentantilor salariatilor in Consiliul de Administratie (CA) al Societatii Romane de Televiziune (SRTv), campania electorala urmand sa inceapa luni, 12 februarie, la ora 19.00, si sa se incheie…

- Curtea Consitututionala a Romaniei (CCR) a decis, miercuri, sa admita obiecția de neconstituționalitate formulata de presedintele Klaus Iohannis si a declarat neconstitutionala legea pentru modificarea și completarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001. Potrivit unui comunicat al CCR, obiectia…

- Parlamentul a declansat marti procedurile pentru alegerea unui nou Consiliu de Administratie la Societatea Romana de Televiziune, iar institutiile abilitate au 15 zile la dispozitie pentru a face propuneri de membri."A fost declansata procedura parlamentara pentru alegerea unui nou Consiliu…

- Directorul general interimar al TVR, Doina Gradea, a semnat un acord cu președintele director general al Societatii Romane de Radiodifuziune, Georgica Severin pentru colaborarea dintre cele doua instituții media de stat. ”In acest fel, asiguram cadrul legal necesar pentru a colabora permanent, in cele…

- Fostul sef al SPP, Dumitru Iliescu, spune ca subordonarea Serviciului a fost "permanent tinta unor persoane cu functii de conducere in Ministerul de Interne" si ca pentru a se stabili daca s-au cerut date despre demnitari sunt necesare anchete ale Parlamentului si Parchetului. "Desi nu sunt un apropiat…

- Mihai Dimian i-ar putea lua locul lui Valentin Popa la conducerea Universitatii „Stefan cel Mare” Suceava. Atita vreme cit Valentin Popa este ministru al Educatiei, acesta nu mai poate fi si rector. Intr-un comunicat al USV se arata: „In ședința Consiliului de Administrație al USV, care s-a desfașurat…

- Conducerea SGU Ploiești a anunțat incetarea valabilitații permiselor de parcare eliberate pentru 2017, incepand de miercuri. "Urmare a Deciziei Consiliului de Administrație nr. 108/05.12.201, privind creșterea eficienței serviciilor oferite de S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiești…

- Liviu Dragnea, suparat ca nu s-a aprobat Spitalul Metropolitan. Primaria Municipiului București (PMB) vrea sa construiasca Spitalul Metropolitan in nordul Capitalei, in locul unei autobaze RATB, in condițiile in care nu a primit un raspuns la solicitarea trimisa Guvernului, in urma cu mai multe luni,…

- Un comunicat de presa, remis zilele trecute, anunta cu mare pompa ca unul dintre cele mai sarace judete ale Romaniei a primit o finantare de peste 57 de milioane de euro, bani alocati Romaniei prin semnatura comisarul european pentru politica regionala Corina Cretu.

- Urmare a Deciziei Consiliului de Administrație nr. 108/05.12.2017, privind creșterea eficienței serviciilor oferite de S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiești S.R.L, aducem la cunoștința opiniei publice faptul ca valabilitatea permiselor de parcare, eliberate in anul 2017, a incetat. Astfel, incepand…

- Consilierii generali isi vor exprima miercuri acordul pentru majorarea de capital a Companiei Municipalie Dezvoltare Durabila prin alocarea unei cladiri si a unui teren in valoare de aproape 2,4 milioane de lei din Sectorul 2. De asemenea, terenul pe care se afla autobaza RATB Pipera ar urma sa fie…

- Dosarul Lucan. Victor Socaciu, audiat la DIICOT Cantaretul Victor Socaciu este audiat luni dimineata, la DIICOT, in dosarul medicului Mihai Lucan. Presa relata în 2009 ca Victor Socaciu a primit doi rinichi de la o fetita de 10 ani intrata în moarte cerebrala, în conditiile…

- Primaria municipiului Turda organizeaza concurs in data de 12 februarie 2018, orele 10,00 pentru ocuparea functiei publice vacante de șef serviciu, gradul II in cadrul Serviciului administrație publica locala. Read More...

- Societatea CONPET S.A. informeaza actionarii si investitorii ca, prin Decizia nr. 1 2018 a Consiliului de Administratie, a fost aprobata o noua structura organizatorica ce va intra in vigoare incepand cu data de 01.02.2018, care prevede si doua posturi de director general adjunct. Potrivit documentului…

- "Se preia din administrarea Regiei Autonome de Transport Bucuresti in administrarea directa a Consiliului General al Municipiului Bucuresti imobilul situat in soseaua Pipera nr. 55, sector 2, in vederea realizarii obiectivului de investitii 'Spitalul Metropolitan' (...) Se aproba relocarea Autobazei…

- PSD are nevoie de un Congres extraordinar, „care sa urmareasca statutul partidului, din viziunea membrului de partid si nu a liderului unic". Iata ce a mai declarat primarul municipiului Iasi, Mihai Chirica, membru PSD. „Avand in vedere ceea ce se intampla cu marea masa a romanilor fata de increderea…

- Ieri, 3 ianuarie 2018, Consiliul de Administrație și conducerea executiva a S.C. Cupru Min S.A. a dat publicitații un comunicat de presa in care anunța rezultate remarcabile obținute in 2017 de aceasta societate de stat aflata in subordinea Ministerului Economiei. „Compania Cupru Min SA a evaluat datele…