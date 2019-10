Stiri pe aceeasi tema

- Cozmin Gușa a comentat publicarea stenogramei conversației telefonice dintre Donald Trump și Volodimir Zelenski. Consultantul politic a spus, printre altele, ca "Scandalul Trump - Biden va aduce si Romania in prim plan" și ca "As putea sa fac un pariu ca in scurt timp vor cere si desecretizarea convorbirilor…

- "Nu este un atac. Doamna prim-ministru merge in continuare pe tipul de mesaj pozitiv. Are si multe realizari, in ciuda propagandei. Nu este un atac, mai degraba domnul Iohannis a atacat-o pe doamna Dancila, uitand ca e femeie si insinuand ca unii lideri politici nu merg la scoala. Nu, atac impotriva…

- ”In privința domnului Iohannis, rar mi-a fost dat sa aud un discurs mai puțin lipsit de argumente. Adica, dezastrul PSD-ului din ultimii doi ani și jumatate este consemnat de Eurostat ca una dintre cele mai mari creșteri economice din Uniunea Europeana, locul unu, locul doi. Daca telespectatorii,…

- Bogdan Chirieac a fost intrebat in cadrul unei emisiuni televizate daca Victor Ponta și parlamentarii pe care ii are ar putea face jocurile. De asemenea, analistul politic a fost intrebat și daca va pica Guvernul Dancila in urma tensiunilor politice din ultimele zile. ”Toata lumea face jocurile.…

- Bogdan Chirieac a fost intrebat ce caștiga partidul ALDE prin ieșirea de la guvernare. ”Este o mișcare de politician de forța a lui Victor Viorel Ponta care a reușit sa-l convinga pe Calin Popescu Tariceanu sa faca o mișcare foarte periculoasa pentru ALDE. ALDE caștiga doar daca Mircea Diaconu…

- In timp ce puterea e devorata din interior de conflicte politice si pare incapabila sa se conecteze la familiile si politicile europene, Guvernul pare sa ignore batalia pe functii la nivelul Uniunii Europene. Marele pericol e ca Romania sa fie „uitata” intr-o tabara de periferie a Uniunii, iar cetatenii…

- Intr-o intervenție la Romania TV, Bogdan Chirieac a subliniat ca nu președintele Klaus Iohannis a fost cel care a dorit marginalizarea lui Rareș Bogdan. Inițiativa i-a aparținut tocmai lui Ludovic Orban, președintele PNL. Chirieac a amintit ca PNL ii datoreaza fostului jurnalist cel puțin cinci puncte…

- Intrebat de prezentator cum vede sosirea doamnei Udrea in Romania, Bogdan Chirieac a raspuns, in direct la Romania TV: "Exact cum a spus-o dansa. Deocamdata acolo, in opinia mea, nu mai exista niciun secret. V-a spus exact cum a venit, a și explicat ca nu se mai simțea in siguranța in Costa…