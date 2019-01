Pe cine sperie deprecierea Leului

Stiri pe aceeasi tema

- Este elev in clasa a XII-a A, la Colegiul Național „Ferdinand I”. E pasionat de istorie, mai ales de „istoria patriei mele”, dupa cum spune. E membru in Asociația Culturala Geto-Dacii din Moldova și impreuna cu ceilalți colegi de-ai sai merge, ocazional, in mai multe zone ale țarii pentru a participa…

- In acest sfarsit de saptamana, jandarmii din cadrul Postului montan Slanic Moldova vor desfasura activitati specifice de prevenire . Activitatea jandarmilor va consta in informarea turistilor cu privire la principalele aspecte de interes referitoare la prevenirea si combaterea faptelor antisociale,…

- Naționala Romaniei, avand in lot jucatoarele Științei, Kapelovies, Faleș, Cazacu și Rogojinaru, s-a calificat la Campionatul European dupa o victorie cu 3-2 in „decisivul” cu Bosnia Set, meci și calificare! Reprezentativa feminina de volei a Romaniei a obținut calificarea la Campionatul European grație…

- Așa scria ziaristul Iacob Florea in Deșteptarea la inceput de an ’90: „La chioșcul de ziare de pe strada Mioriței, colț cu Banca Naționala, lumea așteapta la rand. E un rand spontan, nu impus de cine știe ce cartele (pentru tineri, era vorba de cartele pentru alimente, nu telefonice. Poate v-au spus…

- Strada Salciei din cartierul bacauan Șerbanești va fi refacuta din temelii. Strada are o istorie complicata, dupa ce, in vremea administrației precedente, a fost proiectata canalizarea doar a unei porțiuni, lucrarile batand pasul pe loc. Acum, strada va fi racordata la rețeaua de apa și canalizare,…

- La data de 07 ianuarie a.c., o patrula de politie din Targu Ocna, in timp ce se afla in exercitarea atributiunilor de serviciu, a depistat in flagrant, un conducator auto in varsta de 52 de ani, din judetul Dolj, care conducea un autoturism sub influenta alcoolului. Conducatorul auto a fost testat cu…

- Biroul Executiv al Federației Naționale a Sindicatelor din Finanțe (FNSF) a hotarat sa inceapa procedurile pentru declanșarea acțiunilor de protest la nivel național. Federația a solicitat ferm renunțarea la proiectul de hotarare privind reducerea posturilor vacante la nivelul Ministerului Finanțelor…

- „Vor incepe executarile silite, pentru recuperarea banilor caștigați in instanța și neincluși de Guvern in rectificarea bugetara”, spune prof. Adrian George Purcaru, prim-vicepreședinte FSLI și președinte SLI Bacau Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI) a constat faptul ca in Proiectul…