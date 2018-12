Pe cine propun social-democratii europeni la sefia Comisiei Europene: Dragnea si Dancila lipsesc de la congres

Stiri pe aceeasi tema

- Partidul Socialistilor Europeni (PES) isi aproba sambata candidatul cap de lista pentru alegerile europene din 2019, olandezul Frans Timmermans, in prezent prim-vicepresedinte ale Comisiei Europene, in cadrul uni congres care are loc la Lisabona, in Portugalia, relateaza DPA. Timmermans sper sa ii succeada…

- ”Comisia Europeana a evaluat corect situatia: politicienii PSD - ALDE au distrus justitia prin modificarile aduse Codurilor penale si legilor justitiei si ele trebuie blocate si anulate. Comisia Europeana are dreptate: ne-am intors din cauza PSD - ALDE in urma cu peste 10 ani, in perioada de dinaintea…

- Felicitari Manfred Weber, omul pe care noi l-am sustinut din convingere sa devina presedintele Comisiei Europene, a scris liderul PMP Eugen Tomac, dupa vestea alegerii lu Weber ca și candidat la PPE."Vataful de Teleorman e iar nefericit. Weber nu e un critic la adresa Romaniei, ci la adresa…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a confirmat miercuri ca va intra in cursa pentru a deveni candidatul socialistilor europeni pentru postul de presedinte al Comisiei Europene, informeaza agentiile Reuters si dpa.Dupa ce in presa aparusera relatari despre aceasta candidatura,…

- 'Vreau sa o felicit cu toata forta pe doamna prim ministru Dancila pentru prestatia de azi, pentru pozitia pe care a avut-o si pentru demnitatea cu care a aparat pozitia Romaniei si a aparat si imaginea Romaniei in Parlamentul European. Am urmarit si dezbaterea din Comisia LIBE si am urmarit si interventiile…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat, marti seara, la un post TV, ca prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, i-a dat asigurari ca nu va fi activat articolul 7 impotriva Romaniei.

- UPDATE. „Legile nu au fost inca promulgate, nu e prea tarziu ca autoritatile sa dea inapoi. In urmatorul MCV de luna viitoare vom face o evaluare a raportului. Un pas inapoi ar fi o mare dezamagire pentru prietenii Romaniei, mai ales pentru cetatenii romani. Ar fi o tragedie daca in ultimul kilometru…