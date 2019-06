Stiri pe aceeasi tema

- Dan Barna a recunoscut, joi seara, la Romania TV, ca i-a transmis lui Klaus Iohannis, la consultarile de la Cotroceni, ca nu va avea parte de susținerea Alianței 2020 USR - PLUS la prezidențiale. Motivul: Alianța va avea candidat propriu, lasand sa se ințeleaga ca intre el și Dacian Cioloș se va…

- Liderul USR, Dan Barna, a declarat marți, la Cotroceni, ca a discutat cu președintele Klaus Iohannis despre nominalizarea lui Peter Eckstein Kovacs pentru poziția de Avocat al Poporului. El a mai spus ca o eventuala susținere a PSD ar reprezenta ”semn de intoarcere spre normalitate pentru Romania”.CITEȘTE…

- Liderii Aliantei USR-PLUS, Dan Barna si Dacian Ciolos, vor fi in direct astazi de la ora 14.00 la „Adevarul Live” si vor vorbi despre succesul obtinut la europarlamentare, despre o posibila motiune de cenzura impotriva Guvernului precum si despre discrepantele interne. De ce nu vor sa intre la guvernare?…

- Liviu Dragnea a declarat marți ca PSD va anunța candidatul partidului pentru prezidențiale chiar duminica, în seara alegerilor europarlamentare.Întrebat la Adevarul daca s-a hotârât sa candideze la președinție, Liviu Dragnea a spus: ”Dupa alegeri. Chiar duminica…

- Alianța USR-PLUS a solicitat Consiliului Național al Audiovizualului (CNA) sa analizeze cum a facut TVR promovare electorala, intr-o emisiune in care au aparut președintele PSD Liviu Dragnea și ministrul Agriculturii Petre Daea potrivit mediafax. „In solicitarea transmisa CNA, preșdinții celor…

- Mircea Badea a comentat imaginile de la Cluj-Napoca unde Dragoș Paslaru, membru PLUS, fost ministru in Guvernul Cioloș, a dansat la miting. "Cand vin la emisiuni, sunt tot timpul constipați, par chinuiți de durere ca-s probleme in justiție, ca e corupție etc, fac ca toate visele, dar la mitingul…

- Liderii USR-PLUS, Dan Barna si Dacian Ciolos, ii cer presedintelui Klaus Iohannis sa mearga vineri, la Palatul Victoria, la sedinta de Guvern, anunta Romania TV. Potrivit sursei citate, cei doi lideri fac aceasta solicitare pentru a se bloca propunerile facute de catre Tudorel Toader de modificare…

- ”Haideți la vot și votați cum va indeamna conștiința!”. Acesta este principalul mesaj transmis salajenilor, implicit zalauanilor, de Dacian Cioloș, (președintele PLUS) candidatul de pe prima poziție al Alianței 2020 USR PLUS la alegerile europarlamentare din 26 mai 2019. Principalii candidați ai Alianței…