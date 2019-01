Pe cine mai păcăleşte gargara de doi bani a buhaiului Ghihocel Burdihănosul. Iaca! Tema discutiunii cica era taman cosmelia pe care a facut-o langa alta cosmelie de-a lui, si pe care nu le putea vinde compartimentate in apartamente din cauza ca nu obtinea otorizatiune de la oamenii lui Mihaita, pe motiv de crase incalcari ale reglementarilor urbanistice. Iar buhaiul Ghihocel, laudaros cum il stiti, i-a spus ca gaseste cica el cale la premarie ca sa poata sforarul vinde investitia. Si, din ce am auzit dupa aia, malaiul ar fi fost marcat, dar rezult (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

