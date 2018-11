Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PRO Romania, Victor Ponta, a declarat ca poarta discutii cu alti politicieni, inclusiv din PSD, dar a subliniat ca in partidul pe care il conduce „nu au loc baronii, Oprisanii”. „Eu port si noi purtam discutii cu toti cei care incep sa ne dea dreptate cu ce le-am zis la momentul motiunii…

- Legea Codului administrativ este neconstitutionala deoarece acest act normativ a fost adoptat fara avizul Consiliului Economic si Social, fiind incalcat si principiul bicameralismului, au transmis, marti, judecatorii CCR. Curtea a raspuns, astfel, sesizarii sefului statului, din data de 31 iulie. Klaus…

- Fostul premier Victor Ponta considera ca, dupa sedinta Comitetului Executiv National al PSD, a disparut ultima speranta de reformare din interior a partidului. "PSD a pierdut / Dragnea a castigat / ultima speranta de reforma din interior a disparut (...). Romania pierde insa cel mai mult:…

- In plin scandal intern in PSD, Victor Ponta, se intalneste cu zeci de alesi locali social-democrati. Fondatorul partidului Pro Romania, fost premier al Romaniei in perioada 2012-2015, se afla in aceasta seara la Timisoara.Potrivit unor surse politice, Victor Ponta a ajuns la Timisoara cu avionul,…

- "A fost un subiect confiscat pentru un interes personal, ca sa faca Dragnea o poza cu Trump sau ca Trump ii scapa de inchisoare pe Dragnea și pe Valcov, dupa cum vedeți, Trump nu prea poate sa ii scape pe apropiații lui, ma indoiesc ca se ocupa sa ii scape pe Dragnea și Valcov de la inchisoare. Este…