- Ilie Balaci a murit in aceasta dimineața, la 62 de ani, dupa ce a suferit atac celebral. Fostul mare fotbalist se afla alaturi de mama sa la Craiova. In aceasta noapte, Robert Siclitaru, fiul un om de afaceri din zona Olteniei, a surprins ultimele doua imagini cu marele fotbalist inca in viața. ...

- Fotbalul romanesc este lovit de o mare pierdere. Ilie Balaci, marele fotbalist al Craiovei Maxima, a murit azi, din cauza unui stop cardio-respirator. Sorin Cartu, unul dintre cei mai buni prieteni ai lui Ilie Balaci, a povestit printre lacrimi care au fost ultimele clipe de viața ale fostului fotbalist.…

- Antrenorul Sorin Cartu a fost socat de vestea decesului fostului sau coleg de la Universitatea Craiova, Ilie Balaci, el declarand, duminica dimineata, ca membrii "Craiovei Maxima" sunt blestemati, dupa ce au trecut prematur in nefiinta Nicolae Tilihoi, Costica Stefanescu, Zoltan Crisan, Nicolae Ivan…

- Ilie Balaci a acceptat sa vorbeasca in cadrul unui interviu de excepție despre familia sa, pasiunile, viciile, triumfurile si frustrarile vietii de fotbalist. Totul s-a petrecut in urma cu mai bine de doi ani, cand fostul fotbalist a schimbat prefixul. Va reamintim ca marele sportiv, supranumit “Minunea…

- Ilie Balaci a murit astazi, la varsta de 62 de ani. Ultimele imagini cu el in viața sunt chiar de aseara, cand a fost surprins intr-un club din Craiova, alaturi de un om de afaceri local. Cu doar cateva ore inainte de a muri subit, fosta glorie a Craiovei a fost intr-un club unde a […] The post Ultimele…

- Fotbalul romanesc este lovit de o mare pierdere. Ilie Balaci, marele fotbalist al Craiovei Maxima, a murit azi, din cauza unui atac cerebral. Nascut pe 8 septembrie 1956, la Bistret, Balaci a fost supranumit „Minunea blonda” si este omul de care se leaga marile succese ale Universitatii Craiova din…

- "Intr-o zi mohorata de toamna, Ilie Balaci a plecat sa joace in echipa ingerilor. Dumnezeu sa il odihneasca! NU TE VOM UITA NICIODATA, ILIE BALACI!", este mesajul postat pe pagina de Facebook Universitatea Craiova. Ilie Balaci, fostul mare fotbalist al Craiovei Maxima si al echipei…

- O veste trista a a adus doliul astazi, 21 octombrie, in fotbalul din Romania! Ilie Balaci, marele fotbalist al Craiovei Maxima, a murit in urma cu o ora. Rudele, apropiații, dar colegii din lumea sportului sunt in stare de șoc. Ilie Balaci a murit la 62 de ani. Cuaza decesului fostului fotbalist: atac…