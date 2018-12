PE cere admiterea României în Schengen A fost dat un vot extrem de important in plenul Parlamentului European pentru admiterea Romaniei in Schengen. Peste 500 de eurodeputați au dat vot pentru Romania și Bulgaria, sa intre in Schengen. Este un semnal dat Consiliului UE Votul final va fi dat la nivelul Consiliului și va trebui sa fie dat in unanimitate pentru ca țara noastra sa intre in Schengen. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Zoana, eurodeputat PSD, a cerut Consiliului sa elimine frontierele maritime, aeriene și terestre pentru Romania și sa supuna la vot de indata acceptarea Romaniei in spațiul Schengen.Este a doua oara in acest an cand votam in Parlamentul European o rezoluție pentru acceptarea Romaniei…

- Parlamentul European discuta luni un raport in favoarea admiterii Romaniei si Bulgariei in spatiul Schengen, marti fiind programat votul, insa decizia finala pe acest subiect revine Consiliului UE. Documentul a fost adoptat in noiembrie de Comisia pentru Libertati Civile din PE. Comisia Libertatilor…

- Parlamentul European discuta luni un raport in favoarea admiterii Romaniei si Bulgariei in spatiul Schengen, marti fiind programat votul, insa decizia finala pe acest subiect revine Consiliului UE. Documentul a fost adoptat in noiembrie de Comisia pentru Libertati Civile din PE. Comisia Libertatilor…

- Parlamentul European discuta luni un raport în favoarea admiterii României si Bulgariei în spatiul Schengen, marti fiind programat votul, însa decizia finala pe acest subiect revine Consiliului UE. Documentul a fost adoptat în noiembrie de Comisia pentru Libertati Civile…

- Antonio Tajani, presedintele Parlamentului European, va efectua saptamana viitoare, pe 21 noiembrie, o vizita la Bucuresti, alaturi de liderii grupurilor politice europarlamentare pentru a lucra, impreuna cu autoritatile din Romania, la pregatirea lucrarilor necesare a fi realizate cu o luna inainte…

- "Raport extrem de negativ al Comisiei, rezolutie severa a eurodeputatilor: Bucurestiul, care va prelua in ianuarie presedintia prin rotatie a Consiliului UE, se afla sub focul criticilor europene pentru reforme acuzate ca aduc atingere independentei justitiei", comenteaza AFP, potrivit Agerpres.…

- Ministrii UE ar trebui sa admita Bulgaria si Romania in spatiul Schengen lipsit de controale la frontiere, indeamna deputatii din Comisia pentru libertati civile, potrivit unui comunicat dat publicitatii luni pe site-ul Parlamentului European, informeaza Agerpres. Deputatii au reiterat luni…

- „Vreau sa subliniez ca spatiul Schengen aduce mai multa, nu mai putina securitate. De aceea cerem Consiliului sa faca pasii urmatori pentru a include Bulgaria si Croatia in Schengen. Au asteptat mult timp si este timpul sa actionam. Si mai vreau sa cer Guvernului Romaniei sa inceteze sa puna in pericol…