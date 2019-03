Pe celebra prezentatoare o stie toata lumea, insa el a aparut de foarte putine ori. Asa arata sotul Mirelei Vaida, dar sa vezi cu ce se ocupa

Stiri pe aceeasi tema

- Mirela Vaida a comentat despre situația prin care a trecut Andreea Balan in timpul celei de-a doua nașteri. Andreea Balan a suferit un stop cardio-respirato in timpul operației de cezariana. Mirela Vaida este insarcinata cu cel de-al treilea copil și urmeaza sa nasca peste puțin timp. "Eu o sa nasc…

- Vedeta de televiziune Mirela Vaida a avut parte de o zi cu totul speciala in familia sa. Vedeta a aniversat-o pe fiica sa, Carla. Zi importanta in familia Mirele9i Vaida. Fetița sa, carla, și-a aniversat ziua de naștere. Carla a implinit 4 ani. Vedeta de televiziune a transmis un mesaj emoționant pe…

- Aflata pe ultima suta de metri cu sarcina, Mirela Vaida este in toiul pregatirilor pentru venirea pe lume a celui de-al treilea copil. In ultima perioada de timp, Mirela Vaida a avut o agenda foarte incarcata, fiind ocupata cu Eurovision Romania 2019. Cum finala Eurovision 2019 s-a incheiat, vedeta…

- Mirela Vaida a fost invitata la o emisiune de televiziune unde a vorbit despre sarcina, dar și despre viața ei din acest moment. Mirela Vaida a fost prezenta la emisiunea Teo Show, pe care Teo Trandafir o modereaza la postul de televiziune Kanal D. Vedeta a vorbit despre sarcina, explicand ca nu o mai…

- Fiica Mirelei Vaida este deja pasionata de moda. Micuța face ravagii in garderoba celebrei sale mame. Mirela Vaida are o fetița in varsta de patru ani, Carla. Aceasta este pasionata de moda și deja face ravagii in garderoba mamei sale. Carla este din ce in ce mai atrasa de hainele, pantofi și accesoriile…

- Mirela Vaida a decis sa spuna lucrurilor pe nume dupa ce s-a scris ca ar fi fost data afara de la Antena 1 și ca ar fi semnat cu alt post TV. Mirela Vaida a incheit colaborarea cu postul de televiziujne Antena 1. deranjata de faptul ca s-a spus ca ar fi fost data afara și ca ar fi semnat cu o alta televiziune,…

- Vedeta de televiziune Mirela Vaida vrea o familie numeroasa. Aceasta a afirmat ca pana va implini 40 de ani vrea sa aiba și al patrulea copil. Mirela Vaida este insarcinata cu cel de-al treilea copil, dar se gandește deja la urmatorul. Prezentatoarea de televiziune a afirmat, la o emisiune, ca este…

- Prezentatoarea de televiziune Mirela Vaida a fost prezenta la un eveniment monden. vedeta este insarcinata in șase luni. Mirela Vaida și-a facut apariția la o gala luni seara. Insarcinata in șase luni, prezentatorea de televiziune a ales pentru gala respectiva o ținuta formata dintr-o saloptea de culoare…