Stiri pe aceeasi tema

- Cuantumul acestui sprijin este in valoare de 70.000 euro pe proiect, in cazul activitatilor de productie, servicii medicale, sanitar-veterinare si de agroturism si 50.000 de euro pe proiect se pot obtine in cazul altor activitati derulate la tara.Obiectivele acestui sprijin, spun autoritatile,…

- Un raport independent care a urmarit investițiile realizate in decursul anului 2017 la nivelul a 64 de orașe din Romania reflecta modul deficitar in care administrația slobozeana cheltuie fondurile publice. Potrivit acestuia, administrația Mocioniu a cheltuit peste 10 milioane de lei pentru «concerte…

- Spitalele din judetele Vaslui, Bacau si Neamt ar putea recupera de la Uniunea Europeana o parte din banii cheltuiti in ultimii patru ani pentru dotari sau investitii noi, prin doua proiecte promovate de Ministerul Sanatatii. Spitalul Judetean de Urgenta Vaslui ar putea incasa cei mai multi bani, in…

- Guvernul a aprobat acordarea unor scheme de ajutor de stat care are ca scop realizarea de investiții de inalta tehnologie, pentru realizarea produselor cu valoare adaugata mare. Sunt vizate investiții in toate sectoarele, beneficiarii putand fi... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Un nou proiect de lege prevede acordarea de ajutoare pentru copiii cetațenilor romani. Statul vrea sa deschida depozite bancare pentru toți copiii nascuți dupa data de 1 ianuarie 2018. Lunar, in fiecare cont va fi depusa o suma, iar in momentul in care copilul implinește 18 ani, suma totala disponibila…

- Statul roman s-a folosit de banii iesenilor ani la randul! In ultimii zece ani, unul din zece ieseni au platit taxa auto, bani pe care statul roman a restituit doar o parte. "Ziarul de Iasi" a alcatuit topul sumelor pe care le-au achitat iesenii in fiecare an, in contul acestei taxe colectate de…

- Guvernul a aprobat inițierea negocierilor și semnarea Amendamentului nr.1 la Contractul de finanțare dintre Republica Moldova și Banca Europeana de Investiții (BEI), pentru realizarea Proiectului de reabilitare a drumurilor din Republica Moldova, scrie IPN.

- Joi, guvernul a adoptat Ordonanta de Urgenta pentru aprobarea Programului de investitii in domeniul Culturii, conform unui comunicat de presa emis de MCIN. Acest pas vine in contextul Centenarului Marii Uniri, luand in considerare faptul ca sustinerea, protejarea si punerea in valoare a patrimoniului…