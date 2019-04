Pe ce se duc banii bucurestenilor? Primaria Capitalei tine secret modul in care a calculat pretul viitoarei sali polivalente

Stiri pe aceeasi tema

- In urma materialelor de presa in care sunt citate declarații ale administratorului special al ELCEN cu privire la situația RADET, Primaria Capitalei face urmatoarele: PRECIZARI Distribuția apei calde, de la RADET catre populație, nu este afectata de actuala situație juridica a regiei Primaria Capitalei…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a anuntat ca Bucurestiul va avea o Sala Polivalenta in valoare de 138 de milioane de euro. Edilul Capitalei a mentionat ca viitoarea Polivalenta va avea o capacitate de 20 de mii de locuri. "Vom avea in sfarsit o Sala Polivalenta, o sala multifunctionala…

- Roxana Wring, consilier USR in cadrul Consiliului General al Municipiului București, o acuza pe Gabriela Firea ca din bugetele Primariei Capitalei ar fi facut investiții inutile, și spune ca primarul general este un fel de „Dragnea fara mustața”.„Ceea ce face primarul Capitalei este de o ipocrizie…

- "Banii bucurestenilor, inapoi la ei! Este pentru prima oara cand sectoarele Municipiului Bucuresti sunt finantate corect si se vor dezvolta unitar! Impozitele pe venit, achitate de bucuresteni se intorc in investitiile pe care le desfasoara primariile de sector. Acum vin bani in plus pentru cetateni,…

- Patriarhul Daniel a fost numit cetațean de onoare al Capitalei, potrivit unui proiect de hotarare aprobat joi in ședința Consiliului General al Municipiului București, la propunerea primarului Capitalei, Gabriela Firea. Proiectul a fost aprobat cu 38 de voturi „pentru’, cinci voturi „impotriva’ și cinci…