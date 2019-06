Stiri pe aceeasi tema

- CCR a amanat pentru 5 iunie o decizie cu privire la sesizarea USR in legatura cu numirile lui Gheorghe Stan, sef al Sectiei de Investigatie a Infractiunilor din Justitie (SIIJ), si a fostului vicepresedinte al CSM Cristian Deliorga in functiile de judecator al Curtii Constitutionale.

- CCR dezbate, miercuri, sesizarea USR in legatura cu numirile lui Gheorghe Stan, sef al Sectiei de Investigatie a Infractiunilor din Justitie (SIIJ), si a fostului vicepresedinte al CSM Cristian Deliorga in functiile de judecator al Curtii Constitutionale, conform Mediafax.USR a sesizat, pe…

- Camera Deputatilor a votat, marti, pentru numirea lui Gheorghe Stan, sef al Sectiei de Investigatie a Infractiunilor din Justitie (SIIJ), in functia de judecator al CCR, in locul lui Stefan Minea, al carui mandat expira pe 15 iunie. La randul sau, Senatul a votat pentru numirea fostului vicepresedinte…

