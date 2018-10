Stiri pe aceeasi tema

- Un gigant rus ataca piața din Romania! Acesta a facut o promisiune cu care spera se se impuna in domeniu. Unul dintre cele mai mari lanțuri de magazine cu discount din Rusia, ce opereaza sub marca Svetofor, urmeaza sa deschida prima unitate din țara noastra. Acesta va inaugura primul magazin la Snagov, sub…

- Simona Halep s-a retras de la turneul de la Moscova din cauza durerilor de spate, însa aceasta a oferit un interviu jurnaliștilor din Rusia înainte de a pleca la Singapore.Simona Halep a fost întrebata de viata pe care o are în România, având în…

- Pentru Europa emergenta, daca 2017 a fost anul cresterilor economice record sI al exuberantei, 2018 si 2019 vor fi anii marii incetiniri, se arata in prognoza economica de toamna a Fondului Monetar International, unde se arata, printre altele, ca Turcia se apropie de stagnare, Iranul asediat economic…

- Peste 4.000 de sportivi cu varste cuprinse intre 15 si 18 ani, dintre care 34 din Romania, vor participa la editia a treia a Jocurile Olimpice de Tineret de la Buenos Aires, care vor debuta sambata si se vor incheia pe 18 octombrie. "Este evenimentul sportiv cel mai important pentru Argentina de la…

- Statele Unite ale Americii, in anul intai, Coreea de Sud și India, in anul doi, Germania și Argentina, in anul trei, Marea Britanie și China, in ultimul an. Cam așa s-ar rezuma facultatea pe care o urmeaza Cristi Dragan, un bucureștean de doar 20 de ani. Minerva Schools este o universitate americana…

- Primele semne ale unei noi crize economice au aparut deja in lume, iar banca americana JP Morgan prezice ca urmatoarea criza financiara va lovi planeta in 2020. Libertatea a vorbit cu mai mulți economiști, iar aceștia recomanda romanilor sa iși diminueze cheltuielile inutile și sa puna bani deoparte,…

- World Experience Festival va prezenta, in cea de-a patra ediție a evenimentului, un program multicultural tematic concentrat pe celebrarea patrimoniului muzical mondial a 70 de națiuni, in perioada 3-9 septembrie, la ARCUB-Gabroveni și Parcul Titan. Festivalul aduce pe scena principala peste 100 de…

- Marea Neagra nu este un lac rusesc, este o mare deschisa in care se circula in siguranta, sustine ministrul Apararii, Mihai Fifor, adaugand ca Rusia incearca sa demonstreze ca Marea Neagra este o zona pe care o controleaza. Fifor a subliniat ca Romania se confrunta frecvent cu diverse provocari, in…