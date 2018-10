Stiri pe aceeasi tema

- Cei mai bogati 500 de oameni ai lumii au pierdut miercuri 99 de miliarde de dolari, dupa ce turbulentele de pe Wall Street s-au extins pe plan global, transmite Bloomberg, potrivit Agerpres. Este al doilea declin semnificativ inregistrat intr-o singura ...

- Cei mai bogati 500 de oameni ai lumii au pierdut miercuri 99 de miliarde de dolari, dupa ce turbulentele de pe Wall Street s-au extins pe plan global, transmite Bloomberg. Este al doilea declin semnificativ...

- Blonda care a fost prezentata de Philipp Plein drept noua lui iubita ascunde un trecut absolut fascinant! Numele ei este Samantha Rowley, are 30 de ani și a fost logodnica unuia dintre cei mai bogați pamanteni! Actrița de duzina și model de ocazie, noua iubita a designerului Philipp Plein poate spune…

- Monica Gabor se afla pe cai mari de cand s-a mutat in Statele Unite și s-a bagat in afacerile iubitului chinez. Cei doi au reușit sa caștige zeci de milioane de dolari din afacerea cu energizante. Monica Gabor si Mr. Pink au devenit milionari din bauturi energizante, arata cifrele de afaceri pentru…

- Averea lui Mark Zuckerberg este mai puțina cu 16,8 miliarde de dolari, dupa ce acțiunile gigantului social media au scazut cu 20% la ora 5.37 p.m. in New York. Daca lucrurile se mențin la fel la inchiderea tranzactiilor la bursa din New York de joi, el va cadea de pe locul 3 pe locul 6, […] The post…

- Magnatul brazilian Eike Batista, candva unul dintre cei mai bogați oameni ai lumii, a aflat cum e sa pierzi totul intr-o zi dupa ce in urma unei mize gresite, imperiul sau financiar s-a prabusit și in 2014 Batista datora peste 1,2 miliarde de dolari creditorilor, iar acum este condamnat la 30 de ani…

- Banii trebuie sa lucreze pentru societate, pentru oameni, spune omul de afaceri Warren Buffett, a carui generozitate pare fara limite. Recent, marele finantist si investitor a facut o donatie de 3,4 miliar...